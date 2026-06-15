Va impune și restricții asupra platformelor de jocuri și de transmisiuni live, într-o mișcare mai radicală decât orice altă țară. Schimbările vor „reda copiilor copilăria”, a spus Starmer, prezentând măsurile împotriva platformelor precum Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook și X, dar și a site-urilor de jocuri care permit străinilor să comunice cu copiii, transmite news.ro.

„Mi-e clar că o interdicție totală este alegerea corectă”, a declarat premierul într-o conferință de presă. „Va fi o diferență uriașă, va face copiii noștri să fie mai în siguranță, îi va face mai fericiți, le va oferi mai mult timp, mai multă siguranță, mai multă libertate să crească, mai multe oportunități”, a argumentat el.

Cum va funcționa interdicția

Marea Britanie va folosi un model similar cu cel al Australiei, care a adoptat o interdicție în decembrie anul trecut. Interdicția va viza platforme al căror scop principal este de a permite interacțiunea socială între utilizatori și care permit postarea de conținut cu ajutorul algoritmilor. Serviciile de mesagerie precum WhatsApp și Signal nu vor fi incluse, a precizat guvernul.

De asemenea, vor fi introduse „blocări de top la nivel mondial” pentru funcții dăunătoare, precum transmisiunile live și comunicarea copiilor sub 16 ani cu persoane necunoscute – inclusiv pe site-urile de jocuri.

„Există o situație în lumea offline în care ați lăsa pur și simplu copilul dumneavoastră să se întâlnească cu un străin, un adult despre care nu știți nimic? Nu, așa că luăm măsuri în acest sens”, a spus Starmer.

De când începe aplicarea măsurilor

Guvernul are deja competențele necesare pentru a face primii pași, a spus Starmer, urmând ca reglementarea să fie adoptată până la sfârșitul anului, iar interdicția să intre în vigoare în primăvara viitoare.

Marea Britanie și-a înăsprit abordarea față de companiile de tehnologie în ultimii ani, îndemnându-le să impună verificarea vârstei și să adapteze algoritmii, dar Starmer a decis să meargă mai departe după ce a discutat cu părinții și a analizat exemplul Australiei.

Consultări extinse: peste 116.000 de răspunsuri

Guvernul a consultat profesori, părinți și tineri cu privire la noile restricții, primind peste 116.000 de răspunsuri. Peste 83% dintre părinți au afirmat că riscurile asociate rețelelor sociale depășesc beneficiile, iar 90% au susținut stabilirea unei vârste minime de 16 ani pentru accesul la platformele de socializare.

Cum va fi aplicată interdicția

Starmer a declarat că interdicția va fi aplicată prin măsuri împotriva platformelor sociale, mai degrabă decât prin aplicarea de amenzi copiilor care găsesc modalități de a o ocoli. Autoritatea de reglementare Ofcom va efectua un studiu rapid pentru a stabili cea mai bună modalitate de a verifica vârsta utilizatorilor.

Guvernul va analiza, de asemenea, introducerea unor restricții de acces pe timpul nopții și a unor pauze obligatorii în funcția de derulare infinită a conținutului pentru persoanele sub 18 ani, urmând să prezinte detalii suplimentare luna viitoare.

Australia a fost prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, iar de atunci o serie de state au anunțat intenții similare. Marea Britanie devine acum a doua țară care adoptă o astfel de interdicție radicală, într-un efort de a proteja sănătatea mintală și siguranța copiilor în mediul online.