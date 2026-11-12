Într-un interviu special, Kate Middleton a vorbit despre speranţă, răbdare şi importanţa echilibrului interior, dezvăluind că apropierea de natură a devenit una dintre cele mai importante surse de linişte în timpul recuperării, scrie The Independent.

Interviul a fost publicat miercuri în ediţia specială a revistei Country Life, coordonată editorial de Prinţul William. Numărul are şi o contribuţie specială din partea familiei: un desen colorat reprezentând un pescăraş albastru, realizat de Prinţul George.

Discuţia a fost purtată cu Robert Macfarlane, un scriitor cunoscut pentru lucrările sale despre natură, peisaje şi relaţia dintre oameni şi mediul înconjurător.

Kate Middleton şi-a găsit speranţa în natură, în cele mai dificile momente

Întrebată unde găseşte speranţa atunci când viaţa devine dificilă, prinţesa a explicat că natura i-a oferit o perspectivă diferită asupra provocărilor şi a propriului proces de recuperare.

Kate consideră că lumea naturală ne aminteşte că nu suntem singuri şi că facem parte dintr-un întreg mult mai mare. Această conexiune poate deveni o sursă importantă de încurajare, mai ales în perioadele marcate de suferinţă şi incertitudine.

Robert Macfarlane i-a povestit că îşi găseşte, la rândul său, speranţa urmărind comunităţile care se mobilizează pentru protejarea râurilor.

Prinţesa a rezonat cu această idee şi a vorbit despre puterea solidarităţii şi a implicării în viaţa comunităţii.

„Nu aş putea fi mai de acord. Este sentimentul de speranţă pe care îl găsim în cele mai întunecate momente. Trebuie să descoperim lucrurile pe care le putem face împreună cu ceilalţi, modalităţi prin care să ne conectăm şi să oferim ceva înapoi”, a declarat Kate.

„Natura a devenit refugiul meu”

Unul dintre cele mai emoţionante momente ale interviului a fost cel în care Kate a explicat de ce apropierea de natură a devenit atât de importantă pentru ea.

Prinţesa a descris natura ca pe un spaţiu în care nu există presiune, aşteptări sau judecăţi, ci doar posibilitatea de a-ţi regăsi liniştea şi de a fi tu însuţi.

„Natura nu ne cere nimic. Nu ne judecă şi nu aşteaptă să demonstrăm ceva. Pur şi simplu ne lasă să fim. A devenit cu adevărat refugiul meu şi un loc spre care am simţit instinctiv nevoia să mă îndrept”, a mărturisit soţia Prinţului William.

Declaraţia oferă o perspectivă personală asupra felului în care prinţesa a traversat una dintre cele mai dificile perioade din viaţa sa şi asupra lucrurilor simple care au ajutat-o să-şi regăsească echilibrul.

Prinţesa de Wales a revenit şi asupra experienţei sale medicale, amintind că recuperarea după cancer nu este un proces simplu şi nici unul care urmează întotdeauna o evoluţie constantă.

Kate a explicat că a fost avertizată încă din spital că drumul spre recuperare va presupune atât momente bune, cât şi perioade dificile şi că va avea nevoie de răbdare.

„Mi s-a spus în spital că recuperarea mea nu va fi un proces liniar. Vor exista zile bune şi zile rele şi va fi nevoie de timp”, a povestit prinţesa.

Ea a comparat acest proces cu ritmurile naturii, unde perioadele de stagnare aparentă sunt esenţiale pentru regenerare şi dezvoltare.

„Acelaşi lucru se întâmplă şi în natură. Ea ne arată că perioadele de odihnă, reflecţie şi regenerare sunt la fel de importante ca momentele de creştere”, a adăugat Kate.

Mesajul său subliniază importanţa acceptării propriului ritm de recuperare şi a înţelegerii faptului că vindecarea presupune timp, răbdare şi momente de respiro.

În cadrul interviului, Kate a vorbit şi despre organizaţia caritabilă Mind Over Mountains, pe care a apreciat-o pentru activitatea sa în sprijinul sănătăţii mintale.

Organizaţia oferă programe care combină plimbările în natură cu exerciţii de mindfulness şi sesiuni alături de consilieri specializaţi în bunăstare emoţională.

Prinţesa a evidenţiat importanţa unor astfel de iniţiative, care îi ajută pe oameni să se reconecteze cu mediul înconjurător şi să găsească sprijin în perioadele dificile.

Pasiunea pentru natură a început încă din copilărie

Legătura lui Kate Middleton cu natura nu este una recentă. Prinţesa a povestit că dragostea pentru mediul înconjurător a început încă din copilărie, când îşi petrecea timpul jucându-se în pâraie, culegând mure sau explorând lumea din jurul său.

Îşi aminteşte cu drag şi momentele în care prefera să stea singură, în propria lume, bucurându-se de lucrurile obişnuite şi de simplitatea vieţii de zi cu zi.

Aceste experienţe îi ofereau un sentiment aparte de libertate, pe care spune că este greu să îl găsească în alte împrejurări.

„Un sentiment de libertate greu de găsit în altă parte”, a fost modul în care prinţesa a descris acele momente din copilărie.

În interviul acordat revistei Country Life, Prinţesa de Wales a vorbit şi despre rolul naturii în educaţia propriilor copii: Prinţul George, Prinţesa Charlotte şi Prinţul Louis.

Kate susţine de mult timp că timpul petrecut în aer liber este esenţial pentru dezvoltarea copiilor, o preocupare care face parte din activitatea sa dedicată dezvoltării timpurii.

Experienţele din propria copilărie par să fi influenţat şi felul în care prinţesa îşi doreşte să-şi crească cei trei copii, încurajând apropierea de natură, explorarea şi bucuria lucrurilor simple.