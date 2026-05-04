"S-a vorbit despre retragerea trupelor americane din Europa de mult timp, dar momentul în care a fost făcut acest anunţ este surprinzător. Cred că arată că trebuie cu adevărat să consolidăm pilonul european al NATO şi să facem mai mult", a spus ea la sosirea la summitul Comunităţii Politice Europene din Armenia.

Înaltul diplomat al UE a adăugat că forţele americane "sunt în Europa nu doar pentru a proteja interesele europene, ci şi pe cele americane".

Pentagonul a anunţat la sfârşitul săptămânii trecute retragerea a circa 5.000 de militari din Germania în următoarele şase până la 12 luni, un anunţ care vine după ce cancelarul german Friedrich Merz a apreciat că SUA nu au niciun fel de strategie de ieşire din conflictul cu Iranul şi au fost "umilite" de regimul de la Teheran.

Întrebată dacă este de părere că anunţul retragerii de militari americani din Germania este o decizie a preşedintelui american Donald Trump de a-l "pedepsi" pe Merz pentru aceste comentarii, Kallas a spus că "nu se poate uita în capul lui Trump" şi prin urmare cel care trebuie să explice această decizie este însuşi preşedintele american.