Ce faci dacă angajatorul nu îți plătește salariul la timp. Pașii legali pe care îi poți face imediat

De asemenea, legea prevede un termen de prescripție de 3 ani pentru recuperarea drepturilor salariale în instanță. După acest termen, angajatul pierde dreptul de a solicita sumele restante.

Dacă salariul nu este plătit nici după o lună de la termenul stabilit, situația poate fi considerată o încălcare gravă și poate atrage sancțiuni contravenționale.

Articolul 168 din Codul muncii stabilește că salariile trebuie plătite înaintea altor obligații financiare ale angajatorului. Cu alte cuvinte, firma nu poate invoca alte plăți sau dificultăți financiare pentru a amâna salariile.

În momentul în care această dată este depășită, apare întârzierea. Nu există o perioadă de toleranță prevăzută de lege, iar chiar și o întârziere de câteva zile poate reprezenta o abatere.

Salariul trebuie plătit la data stabilită în contractul individual de muncă , în contractul colectiv sau în regulamentul intern. Potrivit Codului muncii , plata trebuie efectuată cel puțin o dată pe lună, la termenul convenit.

De la notificări oficiale până la sesizări la Inspectoratul Teritorial de Muncă și acțiuni în instanță, există pași legali prin care îți poți recupera banii.

Ce drepturi ai ca angajat în această situație

Dreptul la salariu este unul fundamental și nu poate fi limitat sau amânat unilateral de angajator.

În cazul întârzierii sau neplății, angajatul are dreptul:

să primească integral salariul pentru munca prestată

să solicite recuperarea sumelor restante

să ceară dobânzi și despăgubiri în instanță

să sesizeze autoritățile competente

Salariul este protejat prin lege și are prioritate față de alte obligații ale angajatorului. Chiar și în cazul unor dificultăți financiare, firma este obligată să achite drepturile salariale.

În practică, angajații care își cunosc drepturile și acționează rapid au șanse mai mari să își recupereze banii fără a ajunge la litigii de durată.

Pașii pe care trebuie să îi faci imediat

Primul pas este unul amiabil, dar trebuie făcut oficial. Este recomandat să discuți cu angajatorul sau cu departamentul de resurse umane pentru a clarifica situația și pentru a solicita un termen concret de plată.

Dacă problema nu se rezolvă, următorul pas este notificarea scrisă. Aceasta poate fi transmisă prin email sau depusă la registratura companiei și trebuie să includă:

perioada pentru care salariul nu a fost plătit

suma datorată

data la care plata trebuia efectuată

Notificarea trebuie formulată clar și să solicite achitarea salariului într-un termen rezonabil. Este important să păstrezi dovada transmiterii.

În paralel, trebuie să aduni toate documentele relevante:

contractul individual de muncă

fluturașii de salariu

extrasele de cont

orice corespondență cu angajatorul

Acestea vor constitui probe în cazul unei sesizări sau al unei acțiuni în instanță.

Cum depui o sesizare la ITM

Dacă angajatorul nu răspunde solicitărilor sau continuă să întârzie plata salariului, următorul pas este sesizarea Inspectoratului Teritorial de Muncă. Aceasta este instituția care poate verifica respectarea legislației muncii și poate interveni prin controale și sancțiuni.

Depunerea unei plângeri nu presupune un proces complicat, dar este esențial ca documentul să fie complet și bine structurat, pentru ca inspectorii să poată înțelege rapid situația și să intervină eficient.

Primul pas este redactarea sesizării. Plângerea trebuie să conțină toate informațiile relevante despre cazul reclamat. Este necesar să incluzi datele tale de identificare : nume, prenume, adresă și număr de telefon — precum și datele angajatorului, cum ar fi denumirea companiei, adresa și, dacă este posibil, persoana de contact.

Descrierea situației trebuie să fie cât mai clară și concretă. Este important să menționezi perioada sau lunile pentru care salariul nu a fost plătit, dar și contextul în care a apărut problema. De asemenea, este util să precizezi dacă ai încercat să rezolvi situația pe cale amiabilă, de exemplu prin notificări scrise sau discuții directe cu angajatorul.

Un element esențial îl reprezintă documentele justificative. La sesizare trebuie atașate dovezi care susțin afirmațiile făcute. Acestea pot include contractul individual de muncă, fluturașii de salariu, extrasele de cont sau orice notificări transmise angajatorului. Lipsa acestor documente poate îngreuna verificarea situației.

După redactare, plângerea poate fi depusă în mai multe moduri. Angajatul se poate prezenta direct la sediul ITM din județul în care își desfășoară activitatea sau poate trimite documentele prin poștă, cu confirmare de primire. În multe cazuri, sesizarea poate fi transmisă și online sau prin email, dacă inspectoratul oferă această opțiune.

Este important de știut că petițiile anonime nu sunt luate în considerare. Pentru ca sesizarea să fie analizată, aceasta trebuie să conțină datele de identificare ale persoanei care o depune.

Un alt pas important este confirmarea înregistrării. După depunerea plângerii, trebuie să soliciți un număr de înregistrare sau o confirmare scrisă. Acest document dovedește că sesizarea a fost depusă oficial și îți permite să urmărești ulterior stadiul acesteia.

După înregistrarea plângerii, inspectorii de muncă pot solicita informații suplimentare și pot demara un control la angajator. În cadrul verificărilor, aceștia analizează documentele firmei și modul în care sunt respectate drepturile angajaților. Dacă se constată nereguli, ITM poate dispune măsuri de remediere și poate aplica sancțiuni.