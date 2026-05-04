Din 1 mai, reclamele la burgeri, mașini pe benzină și zboruri aeriene au fost eliminate de pe panouri publicitare, adăposturi de tramvai și stații de metrou, potrivit BBC.

La una dintre cele mai aglomerate stații de tramvai din oraș, lângă un sens giratoriu verde plin de narcise galbene și lalele portocalii, peisajul publicitar s-a schimbat.

În locul reclamelor apar acum afișe pentru Muzeul Rijksmuseum, muzeul național al Olandei, și pentru un concert de pian.

Până săptămâna trecută, acolo erau reclame la nuggets de pui, SUV-uri și vacanțe ieftine.

Politicienii locali spun că măsura urmărește alinierea spațiului urban la obiectivele de mediu ale administrației.

Acestea includ ca Amsterdamul să devină neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050 și reducerea la jumătate a consumului de carne până în același an.

„Criza climatică este foarte urgentă”, spune Anneke Veenhoff din partidul GreenLeft.

„Dacă vrei să fii lider în politici climatice și îți închiriezi spațiile pentru exact opusul, atunci ce faci de fapt?”, a mai precizat el.

„Majoritatea oamenilor nu înțeleg de ce municipalitatea ar trebui să facă bani închiriind spațiile publice pentru ceva împotriva căruia avem politici active.”, a mai spus el.

Această opinie este împărtășită și de Anke Bakker, liderul grupului din Amsterdam al Partidului pentru Animale.

Ea a inițiat noile restricții.

„Fiecare poate lua propriile decizii, dar încercăm ca marile companii să nu ne spună mereu ce trebuie să mâncăm sau să cumpărăm”, spune Bakker.

„Într-un fel, oferim mai multă libertate oamenilor, pentru că își pot face propriile alegeri.”, a conchis Bakker.

Ea afirmă că eliminarea acestor stimuli vizuali reduce cumpărăturile impulsive și transmite ideea că produsele cu multă carne sau combustibili fosili nu mai sunt stiluri de viață de dorit.

Ponderea reclamelor pentru carne și combustibili fosili în Amsterdam

Carnea reprezenta o parte foarte mică din piața publicității outdoor din Amsterdam --aproximativ 0,1% din cheltuielile publicitare, comparativ cu circa 4% pentru produsele legate de combustibili fosili.

Publicitatea era dominată în principal de branduri de haine, filme și telefoane mobile.

Totuși, politic, interdicția transmite un mesaj important: gruparea cărnii cu zborurile, croazierele și mașinile pe benzină o transformă dintr-o simplă alegere alimentară într-o problemă climatică.

Nu toată lumea este de acord. Asociația olandeză a industriei cărnii consideră măsura „o modalitate nedorită de a influența comportamentul consumatorilor”.

În același timp, Asociația agențiilor de turism și operatorilor de vacanțe consideră că interzicerea reclamelor la vacanțe cu zboruri este o limitare disproporționată a libertății comerciale.

Pentru activiști precum avocata Hannah Prins și organizația sa „Advocates for the Future”, care a colaborat cu campania Fossil-Free Advertising, interdicția privind carnea este un pas deliberat spre crearea unui „moment de tip tutun” pentru alimentele cu emisii mari de carbon.

Ea compară situația cu trecutul, când reclamele la tutun și fumatul în spații publice erau considerate normale, dar ulterior au devenit inacceptabile.

„Nu cred că este normal să vedem animale ucise pe panouri publicitare.”, a precizat ea.

Alte orașe din Țările de Jos care au interzis reclamele la carne și combustibili fosili

Amsterdam nu este primul oraș care ia astfel de măsuri.

Haarlem a fost primul oraș din lume care a anunțat o interdicție largă a reclamelor la carne în spațiul public, în 2022, care a intrat în vigoare în 2024, împreună cu interzicerea reclamelor la combustibili fosili.

Utrecht și Nijmegen au urmat cu măsuri similare, incluzând restricții și pentru lactate în unele cazuri.

La nivel global, zeci de orașe au interzis sau sunt în proces de a interzice reclamele la combustibili fosili, inclusiv Edinburgh, Sheffield, Stockholm și Florența, iar Franța are chiar o interdicție națională.

Susținătorii speră că modelul olandez, care leagă carnea de combustibilii fosili, va deveni un exemplu legislativ și politic pentru alte țări.

Până acum, nu există dovezi clare că eliminarea reclamelor la carne din spațiul public duce la o societate mai vegetariană.

Unii cercetători și activiști privesc pozitiv interdicția reclamelor la produse precum fast-food și carne, considerând-o un „experiment natural” care ar putea influența normele sociale.

Ei susțin că publicitatea contribuie la normalizarea consumului de alimente nesănătoase, iar eliminarea acestor mesaje din spațiul public ar putea reduce achizițiile impulsive, așa cum sugerează și un studiu privind interdicția reclamelor la junk food din Londra.

În același timp, activista Hannah Prins crede că măsura ar putea avantaja afacerile locale, care nu depind de publicitatea stradală, și ar putea pune presiune pe marile companii poluante să își schimbe practicile.