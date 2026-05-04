Înscrierea copilului la școală în 2026. Acte necesare, calendar complet și ce faci dacă nu prinzi loc la școala dorită

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027, începută pe 31 martie, se apropie de final. Părinții mai pot depune cererile doar până pe 6 mai, potrivit calendarului oficial stabilit de autorități.

Georgiana Ioniță

Procesul este în plină desfășurare la nivel național, iar cererile pot fi completate fie online, fie direct la unitatea de învățământ aleasă. Important: completarea online nu este suficientă. Cererea trebuie validată fizic la școală, în caz contrar înscrierea nu este luată în considerare.

Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare

În anul școlar 2026–2027 pot fi înscriși în clasa pregătitoare copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv. Pentru această categorie, înscrierea se face direct, fără evaluări suplimentare.

Există însă și o categorie de copii care pot intra în sistem în anumite condiții. Este vorba despre cei care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026. În acest caz, înscrierea este posibilă doar în baza unei recomandări, potrivit Ministerului Educației.

Recomandarea poate fi eliberată fie de grădinița pe care copilul a frecventat-o, fie în urma unei evaluări realizate de CJRAE sau CMBRAE. Aceste instituții intervin în special în cazul copiilor care nu au mers la grădiniță sau care au revenit din străinătate.

Evaluarea este obligatorie pentru aceste situații și stabilește dacă un copil este pregătit pentru intrarea în clasa pregătitoare sau trebuie să mai rămână în grupa mare.

Calendarul complet al înscrierii în 2026

Procesul de înscriere a debutat înainte de depunerea efectivă a cererilor, cu etapa de evaluare a copiilor care au avut nevoie de recomandare pentru intrarea în clasa pregătitoare.

Evaluările realizate de CJRAE/CMBRAE au avut loc în perioada 16 – 30 martie 2026, atât la sediile centrelor, cât și în spații organizate la nivel local, în special în grădinițe.

Perioada principală de înscriere este în desfășurare între 31 martie și 6 mai 2026. Părinții pot completa și depune cererile-tip fie online, fie direct la unitatea de învățământ aleasă, însă validarea fizică a cererii rămâne obligatorie.

După încheierea acestei etape, urmează procesarea cererilor și repartizarea copiilor, iar pe 21 mai 2026 vor fi afișate listele elevilor înscriși și locurile rămase libere.

A doua etapă de înscriere se desfășoară la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 16 iunie 2026.

Pentru o imagine clară a întregului proces, calendarul oficial arată astfel:

  • 16 – 30 martie 2026: evaluarea copiilor care au nevoie de recomandare
  • 31 martie – 6 mai 2026: depunerea cererilor de înscriere
  • 6 – 20 mai 2026: procesarea cererilor și prima repartizare
  • 21 mai 2026: afișarea rezultatelor și a locurilor libere
  • 25 – 29 mai 2026: depunerea cererilor pentru etapa a doua
  • 2 – 8 iunie 2026: validarea cererilor din etapa a doua
  • 9 – 15 iunie 2026: repartizarea copiilor în etapa a doua
  • 16 iunie 2026: afișarea listelor finale
  • 1 – 4 septembrie 2026: soluționarea cazurilor speciale

Actele necesare pentru înscriere

Pentru înscrierea în clasa pregătitoare, dosarul trebuie să conțină documente clare, iar lipsa acestora poate bloca procesul.

Părinții trebuie să depună o cerere-tip de înscriere, completată fie online, fie la școală. Aceasta este documentul central al procedurii.

Este necesară copia și originalul actului de identitate al părintelui sau al tutorelui legal. În cazul părinților divorțați, trebuie depusă și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul de exercitare a autorității părintești și domiciliul copilului.

Dosarul trebuie să conțină și copia și originalul certificatului de naștere al copilului.

Pentru copiii care nu împlinesc 6 ani până la 31 august 2026, este obligatorie recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, emisă de grădiniță sau de CJRAE/CMBRAE.

În anumite cazuri, pot fi solicitate și alte documente care să dovedească îndeplinirea criteriilor de departajare.

Cum funcționează procesul de înscriere și repartizare

Părinții au două opțiuni atunci când aleg școala la care își înscriu copilul.

Prima este școala de circumscripție, adică unitatea de învățământ la care copilul este arondat în funcție de domiciliu. În această situație, înscrierea se face automat, după validarea cererii, fără a exista riscul de a pierde locul.

A doua opțiune este alegerea unei alte școli decât cea de circumscripție. În acest caz, copilul poate fi înscris doar în limita locurilor disponibile.

Dacă numărul cererilor depășește numărul locurilor, școlile aplică criterii de departajare. Printre criteriile generale se numără existența unui certificat de handicap, statutul de orfan sau faptul că un frate sau o soră este deja înscrisă în unitatea de învățământ respectivă. Dacă aceste criterii nu sunt suficiente, fiecare școală poate aplica criterii specifice, stabilite la nivelul unității, care trebuie să fie transparente și nediscriminatorii.

Un element esențial în proces este opțiunea de rezervare a locului la școala de circumscripție. Părinții pot bifa această variantă în cererea de înscriere, pentru a avea o soluție de rezervă în cazul în care copilul nu este admis la școala dorită.

În situația în care copilul nu obține un loc în prima etapă la unitatea aleasă, procedura nu se oprește. Dacă opțiunea de rezervare a fost bifată, copilul este înscris automat la școala de circumscripție. În caz contrar, părinții trebuie să participe la etapa a doua de înscriere.

Aceasta începe după afișarea rezultatelor din prima etapă, pe 21 mai 2026, când sunt publicate și locurile rămase libere. Părinții trebuie să depună o nouă cerere pentru una dintre școlile unde mai există locuri disponibile.

Repartizarea se face din nou în funcție de locurile rămase și de criteriile stabilite, iar listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare vor fi afișate pe 16 iunie 2026.

Ce opțiuni ai dacă școala este plină

Faptul că un copil nu este admis la școala dorită nu înseamnă că rămâne fără loc. Sistemul este construit astfel încât fiecare elev să fie repartizat într-o unitate de învățământ.

Chiar dacă nu prinde loc la prima opțiune, copilul poate ajunge fie la școala de circumscripție, fie la o altă unitate unde există locuri disponibile, în urma etapei a doua de înscriere.

Autoritățile precizează că numărul total de locuri este mai mare decât numărul copiilor înscriși, însă repartizarea se face în funcție de opțiuni, criterii și disponibilitate, nu de preferințele inițiale ale părinților.

Înscrierea la școlile private

Pentru învățământul privat, procedura diferă ușor.

Înscrierea se face tot în prima etapă, fie direct la unitatea de învățământ, fie online, dacă școala este integrată în sistemul informatic.

Chiar și în acest caz, validarea cererii trebuie făcută la sediul școlii.

Dacă un copil nu este admis la o unitate privată, acesta poate reveni la școala de circumscripție, dacă această opțiune a fost bifată, sau poate participa la etapa a doua de înscriere.

Evaluarea copiilor și situațiile speciale

Evaluarea CJRAE/CMBRAE este esențială pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate.

Procesul include depunerea cererii de evaluare, programarea copilului, evaluarea propriu-zisă și eliberarea unei recomandări.

În funcție de rezultat, copilul poate fi înscris în clasa pregătitoare sau poate rămâne în grupa mare.

Există și posibilitatea amânării înscrierii. Părinții pot solicita acest lucru printr-o cerere scrisă depusă în perioada 16 – 30 martie 2026. Amânarea poate fi aprobată pentru maximum un an, în cazuri justificate.

Ce trebuie să știi despre cererea online

Completarea cererii online nu garantează înscrierea copilului la școala dorită.

De asemenea, această etapă nu elimină obligația de a merge la unitatea de învățământ pentru validarea cererii.

Fără această validare, cererea nu este luată în considerare.

Unde găsesc părinții informații

Părinții pot obține informații din mai multe surse oficiale.

Inspectoratele școlare vor publica pe site-urile proprii o secțiune dedicată înscrierii în învățământul primar 2026.

De asemenea, informațiile pot fi obținute direct de la unitățile de învățământ sau prin linia TelVerde pusă la dispoziție la nivel național: 0800 816 021, disponibilă în perioadele de înscriere.

Stiri Educatie
Ministerul Educației a aprobat 320 de noi programe școlare pentru liceu, în cadrul reformei curriculare

Ministerul Educației și Cercetării anunță, joi, aprobarea, prin ordinul nr. 3.716/2026, a unui nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal, elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară.

Stiri Educatie
Evaluarea Națională 2026. Testările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfășura în perioada 12 - 28 mai

Testele din cadrul Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, care vizează evaluarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite în şcoală, vor avea loc în perioada 12-28 mai.
Stiri Educatie
Elevi români vor participa la Olimpiada Meseriilor, din Shanghai. „Au nevoie de pricepere, de hotărâre”

Cu trusa de scule, setul preferat de cuțite și cea mai comodă uniformă de ospătar puse cu grijă în valiza de cală, 13 liceeni români vor pleca în curând la Shanghai la olimpiada globală a meseriilor în care vor concura 1.500 de tineri din 90 de țări.

