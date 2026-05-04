Înscrierea copilului la școală în 2026. Acte necesare, calendar complet și ce faci dacă nu prinzi loc la școala dorită

Procesul este în plină desfășurare la nivel național, iar cererile pot fi completate fie online, fie direct la unitatea de învățământ aleasă. Important: completarea online nu este suficientă. Cererea trebuie validată fizic la școală, în caz contrar înscrierea nu este luată în considerare.

Cine se poate înscrie în clasa pregătitoare

În anul școlar 2026–2027 pot fi înscriși în clasa pregătitoare copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv. Pentru această categorie, înscrierea se face direct, fără evaluări suplimentare.

Există însă și o categorie de copii care pot intra în sistem în anumite condiții. Este vorba despre cei care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026. În acest caz, înscrierea este posibilă doar în baza unei recomandări, potrivit Ministerului Educației.

Recomandarea poate fi eliberată fie de grădinița pe care copilul a frecventat-o, fie în urma unei evaluări realizate de CJRAE sau CMBRAE. Aceste instituții intervin în special în cazul copiilor care nu au mers la grădiniță sau care au revenit din străinătate.

Evaluarea este obligatorie pentru aceste situații și stabilește dacă un copil este pregătit pentru intrarea în clasa pregătitoare sau trebuie să mai rămână în grupa mare.

Calendarul complet al înscrierii în 2026

Procesul de înscriere a debutat înainte de depunerea efectivă a cererilor, cu etapa de evaluare a copiilor care au avut nevoie de recomandare pentru intrarea în clasa pregătitoare.

Evaluările realizate de CJRAE/CMBRAE au avut loc în perioada 16 – 30 martie 2026, atât la sediile centrelor, cât și în spații organizate la nivel local, în special în grădinițe.

Perioada principală de înscriere este în desfășurare între 31 martie și 6 mai 2026. Părinții pot completa și depune cererile-tip fie online, fie direct la unitatea de învățământ aleasă, însă validarea fizică a cererii rămâne obligatorie.

După încheierea acestei etape, urmează procesarea cererilor și repartizarea copiilor, iar pe 21 mai 2026 vor fi afișate listele elevilor înscriși și locurile rămase libere.

A doua etapă de înscriere se desfășoară la finalul lunii mai și începutul lunii iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 16 iunie 2026.

Pentru o imagine clară a întregului proces, calendarul oficial arată astfel:

16 – 30 martie 2026: evaluarea copiilor care au nevoie de recomandare

31 martie – 6 mai 2026: depunerea cererilor de înscriere

6 – 20 mai 2026: procesarea cererilor și prima repartizare

21 mai 2026: afișarea rezultatelor și a locurilor libere

25 – 29 mai 2026: depunerea cererilor pentru etapa a doua

2 – 8 iunie 2026: validarea cererilor din etapa a doua

9 – 15 iunie 2026: repartizarea copiilor în etapa a doua

16 iunie 2026: afișarea listelor finale

1 – 4 septembrie 2026: soluționarea cazurilor speciale

Actele necesare pentru înscriere

Pentru înscrierea în clasa pregătitoare, dosarul trebuie să conțină documente clare, iar lipsa acestora poate bloca procesul.

Părinții trebuie să depună o cerere-tip de înscriere, completată fie online, fie la școală. Aceasta este documentul central al procedurii.

Este necesară copia și originalul actului de identitate al părintelui sau al tutorelui legal. În cazul părinților divorțați, trebuie depusă și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul de exercitare a autorității părintești și domiciliul copilului.

Dosarul trebuie să conțină și copia și originalul certificatului de naștere al copilului.

Pentru copiii care nu împlinesc 6 ani până la 31 august 2026, este obligatorie recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, emisă de grădiniță sau de CJRAE/CMBRAE.

În anumite cazuri, pot fi solicitate și alte documente care să dovedească îndeplinirea criteriilor de departajare.

Cum funcționează procesul de înscriere și repartizare

Părinții au două opțiuni atunci când aleg școala la care își înscriu copilul.

Prima este școala de circumscripție, adică unitatea de învățământ la care copilul este arondat în funcție de domiciliu. În această situație, înscrierea se face automat, după validarea cererii, fără a exista riscul de a pierde locul.

A doua opțiune este alegerea unei alte școli decât cea de circumscripție. În acest caz, copilul poate fi înscris doar în limita locurilor disponibile.

Dacă numărul cererilor depășește numărul locurilor, școlile aplică criterii de departajare. Printre criteriile generale se numără existența unui certificat de handicap, statutul de orfan sau faptul că un frate sau o soră este deja înscrisă în unitatea de învățământ respectivă. Dacă aceste criterii nu sunt suficiente, fiecare școală poate aplica criterii specifice, stabilite la nivelul unității, care trebuie să fie transparente și nediscriminatorii.

Un element esențial în proces este opțiunea de rezervare a locului la școala de circumscripție. Părinții pot bifa această variantă în cererea de înscriere, pentru a avea o soluție de rezervă în cazul în care copilul nu este admis la școala dorită.

În situația în care copilul nu obține un loc în prima etapă la unitatea aleasă, procedura nu se oprește. Dacă opțiunea de rezervare a fost bifată, copilul este înscris automat la școala de circumscripție. În caz contrar, părinții trebuie să participe la etapa a doua de înscriere.

Aceasta începe după afișarea rezultatelor din prima etapă, pe 21 mai 2026, când sunt publicate și locurile rămase libere. Părinții trebuie să depună o nouă cerere pentru una dintre școlile unde mai există locuri disponibile.

Repartizarea se face din nou în funcție de locurile rămase și de criteriile stabilite, iar listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare vor fi afișate pe 16 iunie 2026.

Ce opțiuni ai dacă școala este plină

Faptul că un copil nu este admis la școala dorită nu înseamnă că rămâne fără loc. Sistemul este construit astfel încât fiecare elev să fie repartizat într-o unitate de învățământ.

Chiar dacă nu prinde loc la prima opțiune, copilul poate ajunge fie la școala de circumscripție, fie la o altă unitate unde există locuri disponibile, în urma etapei a doua de înscriere.

Autoritățile precizează că numărul total de locuri este mai mare decât numărul copiilor înscriși, însă repartizarea se face în funcție de opțiuni, criterii și disponibilitate, nu de preferințele inițiale ale părinților.