Într-un e-mail văzut de POLITICO, Kaja Kallas, şefa politicii externe a blocului european, s-a adresat celor 5.000 de angajaţi ai Serviciului European de Acţiune Externă, insistând că acesta „a adus valoare adăugată” Uniunii Europene. Ea a răspuns astfel la un document de lucru al guvernului francez care propunea opţiuni radicale pentru SEAE, printre care şi trecerea acestuia sub controlul complet al Comisiei Europene.

„Aş dori să subliniez câtă valoare adăugată am adus Europei ca echipă, mai ales într-un moment în care un război pe scară largă face ravagii în Europa”, a spus Kallas în e-mailul său.

Un document francez propune schimbări majore pentru diplomația UE

Documentul francez, al cărui conţinut a fost confirmat de POLITICO, vine în urma unor critici de lungă durată din partea capitalelor naţionale şi a oficialilor UE, care se plâng că diplomaţia UE este prea lentă, disfuncţională din punct de vedere instituţional şi victimă a unei lupte de competenţă tot mai intense între SEAE şi Comisie, sub conducerea preşedintei Ursula von der Leyen.

Documentul era unul intern, neaprobat de ministrul francez de externe sau de consilierii săi, şi nu reflectă o poziţie oficială a Franţei, a declarat un diplomat al UE. Documentul indică trei opţiuni pentru reformarea SEAE, inclusiv aducerea acestuia în întregime sub autoritatea Comisiei, transferarea funcţiilor sale cheie către Consiliul UE - care acţionează în numele celor 27 de guverne membre - şi consolidarea rolului funcţiei deţinute de Kallas.

Într-un discurs ţinut la începutul acestui an, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a afirmat că UE are nevoie de un serviciu diplomatic mai puternic.

Problemele din cadrul SEAE au făcut obiectul „discuţiilor zilnice” dintre ambasadori şi ar trebui considerate un „semnal de alarmă” pentru Kallas cu privire la modul în care conduce instituţia, a declarat un diplomat al UE la curent cu discuţiile, căruia i s-a acordat anonimatul.

Kallas spune că rolul instituțiilor europene este stabilit prin tratate

În e-mailul său, Kallas, fost prim-ministru estonian care ocupă funcţia de şefă a diplomaţiei UE din 2024, a declarat că salută o dezbatere privind reforma. „Relaţia dintre SEAE, Comisie şi statele membre a fost discutată încă de la înfiinţarea Serviciului”, a scris ea. „Având în vedere provocările geopolitice fără precedent cu care ne confruntăm, este firesc ca aceste discuţii să atragă o atenţie reînnoită şi să capete o intensitate mai mare”, arată Kallas. Ea a adăugat: „Salut această dezbatere, deoarece reflectă un angajament comun faţă de un singur obiectiv: asigurarea faptului că instituţiile şi instrumentele noastre au cel mai mare impact posibil asupra cetăţenilor noştri”.

Dar ea a subliniat totodată că „rolurile şi responsabilităţile instituţiilor UE sunt clar definite în tratate. Acest cadru rămâne neschimbat”, punctează Kallas.

Mai mulţi oficiali ai UE au subliniat că, deşi rolul său de Înalt Reprezentant este într-adevăr menţionat în Tratatul de la Lisabona al UE, „organizarea şi funcţionarea Serviciului European de Acţiune Externă se stabilesc printr-o decizie a Consiliului”.

Kallas a adăugat că va discuta despre idei de reformă în cadrul unei reuniuni informale a miniştrilor de externe care va avea loc după această vară.