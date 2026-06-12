Incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere a magazinului, situat în Făgăraș. În imagini se observă cum femeia, aflată la o casă de tip self-service, scanează câțiva bureți de vase.

În loc să continue, aceasta trece direct la plată, deși avea coșul plin cu alimente și produse de uz casnic. Lasă bureții la casă și se îndreaptă spre ieșire.

Planul i-a fost dejucat de agenții de pază, care au prins-o, înainte să părăsească supermarketul. Prejudiciul a fost recuperat, iar polițiștii verifică acum dacă femeia a mai folosit aceeași metodă și în alte situații.