Prima reacție a lui Julio Iglesias, după ce două foste angajate l-au acuzat de agresiune sexuală

Stiri externe
15-01-2026 | 16:02
julio iglesias
Getty

Cântărețul spaniol Julio Iglesias, acuzat de „trafic de persoane” și „delicte sexuale” de două foste angajate, își pregătește apărarea alături de avocații săi, relatează revista Hola!, citată de AFP.

autor
Aura Trif

Cele două femei - o menajeră şi o fizioterapeută - afirmă că au fost ţinta unor violenţe sexuale din partea legendarului artist spaniol în reşedinţele acestuia din Republica Dominicană şi Bahamas, în 2021. Ele aveau pe atunci vârsta de 22 de ani, respectiv 28 de ani.

Ambele acuzatoare au depus plângeri în instanţele spaniole în luna ianuarie pentru "fapte 'susceptibile să constituie delictul de trafic de persoane cu scopul de a impune munca forţată şi servitudinea' sau 'atingeri aduse libertăţii şi integrităţii sexuale'", potrivit organizaţiilor Women's Link Worldwide şi Amnesty International.

Julio Iglesias, ale cărui discuri s-au vândut în peste 300 de milioane de copii la nivel mondial, nu a făcut deocamdată declaraţii despre acest scandal după publicarea, marţi, a unei anchete a cotidianului online spaniol elDario.es şi a televiziunii americane Univision conţinând mărturii ale celor două foste angajate.

Revista Hola! a anunţat miercuri că un jurnalist al său a discutat prin telefon cu artistul în vârstă de 82 de ani, potrivit căruia adevărul va ieşi la iveală şi situaţia va fi clarificată. Hola! nu a publicat niciun citat atribuit direct starului spaniol şi care să fie extras din acea discuţie.

Citește și
Polițist
Un polițist ar fi agresat sexual două femei care veniseră să facă plângeri pentru violență domestică

Julio Iglesias, interpretul unor cântece precum "Manuela", "Je n'ai pas changé (No Vengo Ni Voy)", "Pauvres diables (Vous les femmes)", "Viens m'embrasser (Abrazame)", îşi pregăteşte apărarea împreună cu avocaţii săi, a precizat Hola!, care afirmă că a obţinut acel interviu în exclusivitate datorită unei relaţii de prietenie de lungă durată pe care o întreţine cu starul spaniol.

Anturajul artistului a respins acuzaţiile aduse împotriva acestuia şi se află în prezent în stare de şoc, potrivit revistei Hola!.

Teheranul a numit statul care a vrut să atragă Statele Unite în conflict: „A fost un complot. s-Au tras în civili”

Sursa: Agerpres

Etichete: abuz sexual, artist, hartuire sexuala, Julio Iglesias,

Dată publicare: 15-01-2026 16:02

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
NEWS ALERT Ce surpriză: antrenorul îi spune ”DA” lui Real Madrid și e gata să semneze!
Citește și...
Celebrul Julio Iglesias, dat în judecată pentru violuri și agresiuni sexuale comise când avea 78 de ani. Spania e înmărmurită
Stiri Mondene
Celebrul Julio Iglesias, dat în judecată pentru violuri și agresiuni sexuale comise când avea 78 de ani. Spania e înmărmurită

Două foste angajate ale cântăreţului Julio Iglesias l-au dat în judecată pe celebrul artist în Spania, după ce au denunţat într-un articol publicat marţi o serie de presupuse agresiuni sexuale şi violuri ce ar fi fost comise de acesta în anul 2021.

 

Un polițist ar fi agresat sexual două femei care veniseră să facă plângeri pentru violență domestică
Stiri Virale
Un polițist ar fi agresat sexual două femei care veniseră să facă plângeri pentru violență domestică

Un fost polițist din Prahova a fost arestat preventiv pentru agresiune sexuală și tentativă de viol, după ce două presupuse victime l-au reclamat.

Recomandări
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan
Stiri Politice
Război pe pensiile magistraților: Înalta Curte trimite la CCR o expertiză care contestă legea Guvernului Bolojan

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis la Curtea Constituţională concluziile unei "expertize independente" întocmite de un expert contabil autorizat. 

Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre
Stiri Economice
Românii cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. ANAF pregătește sancțiuni și sechestre

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat, într-un proiect pilot, controale care vizează achizițiile de autoturisme de lux realizate din fonduri cu proveniență fiscală nejustificată.

Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile
Stiri externe
Kremlinul avertizează: Timpul pentru negocieri se scurtează. Este timpul ca Zelenski să-şi asume responsabilităţile

Moscova a transmis joi că oportunităţile pentru Ucraina se reduc, dacă doreşte să găsească o soluţie negociată la războiul cu Rusia, avertismentul venind după câteva săptămâni de discuţii infructuoase iniţiate de Washington la sfârşitul anului 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 Ianuarie 2026

48:15

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 15 Ianuarie 2026

01:44:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59