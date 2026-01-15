Prima reacție a lui Julio Iglesias, după ce două foste angajate l-au acuzat de agresiune sexuală

Cântărețul spaniol Julio Iglesias, acuzat de „trafic de persoane” și „delicte sexuale” de două foste angajate, își pregătește apărarea alături de avocații săi, relatează revista Hola!, citată de AFP.

Cele două femei - o menajeră şi o fizioterapeută - afirmă că au fost ţinta unor violenţe sexuale din partea legendarului artist spaniol în reşedinţele acestuia din Republica Dominicană şi Bahamas, în 2021. Ele aveau pe atunci vârsta de 22 de ani, respectiv 28 de ani.

Ambele acuzatoare au depus plângeri în instanţele spaniole în luna ianuarie pentru "fapte 'susceptibile să constituie delictul de trafic de persoane cu scopul de a impune munca forţată şi servitudinea' sau 'atingeri aduse libertăţii şi integrităţii sexuale'", potrivit organizaţiilor Women's Link Worldwide şi Amnesty International.

Julio Iglesias, ale cărui discuri s-au vândut în peste 300 de milioane de copii la nivel mondial, nu a făcut deocamdată declaraţii despre acest scandal după publicarea, marţi, a unei anchete a cotidianului online spaniol elDario.es şi a televiziunii americane Univision conţinând mărturii ale celor două foste angajate.

Revista Hola! a anunţat miercuri că un jurnalist al său a discutat prin telefon cu artistul în vârstă de 82 de ani, potrivit căruia adevărul va ieşi la iveală şi situaţia va fi clarificată. Hola! nu a publicat niciun citat atribuit direct starului spaniol şi care să fie extras din acea discuţie.

Julio Iglesias, interpretul unor cântece precum "Manuela", "Je n'ai pas changé (No Vengo Ni Voy)", "Pauvres diables (Vous les femmes)", "Viens m'embrasser (Abrazame)", îşi pregăteşte apărarea împreună cu avocaţii săi, a precizat Hola!, care afirmă că a obţinut acel interviu în exclusivitate datorită unei relaţii de prietenie de lungă durată pe care o întreţine cu starul spaniol.

Anturajul artistului a respins acuzaţiile aduse împotriva acestuia şi se află în prezent în stare de şoc, potrivit revistei Hola!.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













