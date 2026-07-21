Judit Polgar, în vârstă de 49 de ani, a publicat luni seara un mesaj pe reţelele sociale pentru a anunţa decizia ei. "Nu simt că am puterea necesară pentru a-mi asuma responsabilitatea istorică de a reuni o naţiune divizată şi, prin urmare, nu pot accepta această invitaţie", a scris ea.

Prim-ministrul conservator proeuropean Péter Magyar propusese candidatura fostei campioane mondiale pentru funcţia de preşedinte. Numele lui Judit Polgar fusese iniţial propus într-o scrisoare deschisă semnată de 16 personalităţi maghiare, printre care se număra şi inventatorul cubului Rubik, Erno Rubik.

Judit Polgar nu comentase public această propunere, care a fost respinsă de partidul Fidesz al fostului premier Viktor Orbán.

Cine e Judit Polgar

Polgar este considerată cea mai mare jucătoare de şah din toate timpurile, singura femeie care a intrat în top 10 mondial la toate categoriile şi numărul 1 mondial la feminin timp de 25 de ani. Femeie a consensului, puţin asociată cu partidele politice, Polgar se bucură de o notorietate excepţională în Ungaria.

Péter Magyar, care a ajuns la putere în luna mai, se angajase să numească o personalitate a societăţii civile capabilă să întruchipeze unitatea ţării. El dorea să o numească pe Polgar pentru a-l ajuta să-şi ţină promisiunea de "schimbare de regim" după cei 16 ani de guvernare ai naţionalistului Viktor Orbán.

După refuzul lui Polgar, Magyar a cerut maghiarilor să trimită sugestii privind numele viitorului şef al statului.

Premierul ungar așteaptă noi propuneri

Orice alegere a unui candidat trebuie aprobată de parlament, instituţia care alege preşedintele în sistemul politic maghiar. Dacă Polgar ar fi acceptat, ar fi beneficiat de sprijinul unanim al partidului Tisza al lui Magyar, care deţine o majoritate de două treimi în parlament.

Alegerea unui nou preşedinte şi elaborarea unei noi Constituţii sunt elemente-cheie ale planului lui Magyar de a demola bastioanele de putere ale fostului premier Viktor Orbán, iar Magyar afirmă că a primit un mandat puternic din partea alegătorilor prin victoria sa electorală zdrobitoare din aprilie.

Sâmbătă, fostul preşedinte al Ungariei, Tamas Sulyok, a semnat un amendament constituţional adoptat de partidul Tisza al lui Magyar, care a pus capăt mandatului său în calitate de şef al statului, iar duminică, Magyar a declarat că o va ruga pe Polgar să preia funcţia de preşedinte până la adoptarea unei noi Constituţii.

Parlamentul Ungariei va alege un nou preşedinte care va rămâne în funcţie până la intrarea în vigoare a noii Constituţii planificate sau pentru o perioadă de maximum cinci ani. "Preşedintele republicii trebuie să fie o persoană care să apere unitatea naţiunii şi constituţionalitatea", declarase Magyar în faţa parlamentului, luni dimineaţă.

Polgar, protagonista documentarului "Regina şahului" lansat în februarie, este singura jucătoare care a intrat în top 10 mondial al unui sport dominat de bărbaţi. Ea este singura femeie care a depăşit ratingul de 2700, pragul pe care mulţi îl consideră definiţia unui "super-mare maestru".