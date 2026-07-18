Într-un mesaj video publicat pe reţelele sociale, Sulyok a declarat că preşedintele nu are competenţa constituţională de a trimite amendamentele constituţionale la Curtea Constituţională pentru un control de fond, astfel că nu dispune de mijloace legale pentru a contesta actualul amendament, chiar dacă acesta ar putea intra în conflict cu anumite principii constituţionale.

Şeful statului a precizat că, prin promulgarea legii, şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de Legea Fundamentală, după o analiză atentă a opţiunilor juridice şi a propriei conştiinţe.

"Semnătura mea reprezintă ultimul act al datoriei mele prezidenţiale şi un semn al respectului meu deplin pentru instituţia preşedintelui, în orice împrejurare", a declarat Tamas Sulyok.

Totodată, preşedintele a calificat cel de-al 17-lea amendament constituţional drept "un exemplu grav şi ruşinos de abuz de putere politică", afirmând că acesta marchează "un punct de ruptură în democraţia constituţională a Ungariei" şi aduce "răni profunde" valorilor sale fundamentale - democraţia, separaţia puterilor şi statul de drept.

"Valorile fundamentale ale unei societăţi libere au fost călcate în picioare în interes politic. Întreaga responsabilitate pentru această decizie revine autorităţii care a modificat Constituţia", a declarat Sulyok.

El a susţinut că amendamentul "a pus efectiv capăt statului democratic de drept" rezultat din moştenirea revoluţiei din 1956 şi a schimbării de regim din 1989-1990 şi că, după intrarea sa în vigoare, instituţia prezidenţială va deveni subordonată executivului şi factorului politic, îşi va pierde rolul constituţional şi nu va mai putea acţiona ca mecanism de control şi echilibru al puterilor în stat.

Amendamentul a fost promovat de guvernul premierului Peter Magyar, liderul partidului TISZA (Respect şi Libertate), formaţiune de centru-dreapta, proeuropeană şi anticorupţie, care a câştigat alegerile din aprilie cu o majoritate de două treimi. Magyar a argumentat că măsura este necesară pentru punerea în aplicare a reformelor constituţionale şi instituţionale promise după schimbarea de guvern şi a susţinut că preşedintele Tamas Sulyok, ales de fosta majoritate Fidesz-KDNP, este asociat fostului regim.

Tamas Sulyok, ales în 2024 de Parlamentul ungar cu sprijinul majorităţii Fidesz-KDNP conduse de fostul premier Viktor Orban, urma să îşi încheie mandatul în martie 2029.

Parlamentul ungar trebuie să aleagă prin vot secret un nou preşedinte în termen de 30 de zile. Până la învestirea noului şef al statului, atribuţiile prezidenţiale vor fi exercitate de preşedinta Parlamentului, Agnes Forsthoffer, conform Xinhua.