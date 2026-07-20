Magyar a afirmat într-o postare pe Facebook că Polgar, în vârstă de 49 de ani, ar putea reprezenta unitatea naţiunii şi că luni se va întâlni cu Polgar pentru a o întreba dacă ar accepta nominalizarea.

Măsura vine la o zi după ce preşedintele Tamas Sulyok a semnat un amendament constituţional adoptat de partidul Tisza, aflat la putere, condus de Magyar, care pune capăt mandatului său în calitate de şef al statului.

Legislaţia a făcut parte din eforturile lui Magyar de a demola bastioanele de putere ale fostului prim-ministru Viktor Orban, pentru care Magyar susţine că a primit un mandat puternic din partea alegătorilor după ce l-a înlăturat pe liderul de dreapta în urma unei victorii zdrobitoare la alegerile din aprilie.

Parlamentul, unde partidul lui Magyar deţine o majoritate de două treimi care îi permite să modifice orice lege, va alege un nou preşedinte care va rămâne în funcţie până la intrarea în vigoare a noii constituţii planificate sau pentru o perioadă de maximum cinci ani.

Cine e Judit Polgar

Judit Polgar şi cele două surori ale sale – Zsuzsa (Susan) şi Zsofia (Sofia) – împreună cu Ildiko Madl au câştigat Olimpiada de şah din 1988 pentru echipa feminină a Ungariei, punând capăt dominaţiei sovietice.

Judit Polgar a participat la turnee alături de bărbaţi şi a devenit una dintre cele mai bune jucătoare dintr-un sport dominat de bărbaţi. Ea este cea mai talentată femeie care a jucat vreodată şah şi singura femeie care a depăşit pragul de 2700 de puncte în clasament, prag pe care mulţi îl consideră distincţia de ”Super GM”.

În februarie, ”Queen of Chess”, un documentar despre Polgar, a fost lansat pe Netflix.

”Mă voi întâlni cu ea mâine şi o voi întreba dacă este pregătită să-şi servească ţara într-un nou rol până la adoptarea noii constituţii”, a scris Magyar, duminică, într-o postare pe Facebook.

”Numele lui Judit Polgar este de zeci de ani sinonim cu talentul şi perseverenţa”, a arătat el.

Polgar nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea agenţiei Reuters.