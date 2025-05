Joe Biden a împărtășit un mesaj emoționant după dezvăluirea diagnosticului de cancer: "Suntem mai puternici”

Biroul personal al lui Biden a declarat vineri că fostul președinte a fost diagnosticat cu cancer de prostată de gradul 5 „cu metastaze la oase” și că el și familia lui „analizează opțiunile de tratament”, scrie People.

Într-o postare pe X luni, Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, a împărtășit un mesaj despre diagnosticul său, alături de o fotografie cu el și soția sa, fosta primă doamnă Dr. Jill Biden, și pisica lor Willow: „Cancerul ne atinge pe toți. Ca mulți dintre voi, eu și Jill am învățat că suntem cei mai puternici în situațiile dificile. Vă mulțumim că ne-ați întărit cu dragoste și sprijin”.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU