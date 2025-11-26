Joan, soția miliardarului Richard Branson, a murit la 80 de ani. Mesajul emoționant transmis de magnatul britanic

Miliardarul britanic Richard Branson a anunţat miercuri, "cu inima îndurerată", decesul soţiei sale, Joan Templeman, alături de care a format un cuplu în ultimii 50 de ani, informează AFP.

Joan, care avea vârsta de 80 de ani, a fost "partenera, prietena, mama şi bunica cea mai minunată pe care am fi putut să ne-o dorim vreodată", a scris Richard Branson într-un text care îi aduce un ultim omagiu soţiei sale, publicat miercuri pe site-ul companiei Virgin.

Cei doi s-au căsătorit în 1989

Cei doi s-au căsătorit în 1989 şi aveau împreună doi copii şi cinci nepoţi.

Joan a fost "cea mai bună prietenă a mea, stâlpul meu, lumina mea, lumea mea", a adăugat Richard Branson, în vârstă de 75 de ani, într-un mesaj publicat pe Instagram, care nu a dezvăluit cauzele decesului.

"Îmi fac adeseori o părere despre cineva în primele 30 de secunde ale întâlnirii noastre şi m-am îndrăgostit fulgerător de Joan imediat după ce am văzut-o", a povestit el în 2020.

Joan, care lucra pe atunci într-un magazin de antichităţi, era "o femeie scoţiană cu picioarele pe pământ şi am înţeles repede că ea nu era impresionată de prostiile mele obişnuite", dezvăluia pe atunci Richard Branson, care şi-a cultivat mult timp imaginea unei persoane impulsive.

Magnatul britanic, înnobilat de regina Elisabeta a II-a

Magnatul britanic, înnobilat de regina Elisabeta a II-a, s-a îmbogăţit iniţial după ce a înfiinţat în 1970 o companie care făcea comerţ cu discuri prin corespondenţă.

Richard Branson este cunoscut şi pentru excentricităţile

El este şi fondatorul companiei aeriene Virgin Atlantic, al companiei de turism spaţial Virgin Galactic şi al firmei care produce rachete lansatoare de sateliţi Virgin Orbit.

Pe lângă averea lui colosală, Richard Branson este cunoscut şi pentru excentricităţile şi aventurile sale.

A fost primul om din lume, alături de suedezul Pers Lindstrand, care a traversat Oceanul Atlantic cu un balon cu aer cald în 1987, apoi Oceanul Pacific, patru ani mai târziu.

În 2021, a trăit "una dintre cele mai extraordinare zile" ale sale, plutind pe orbita Pământului la 86 de kilometri altitudine, timp de câteva minute, la bordul VSS Unity, vehicul creat de Virgin Galactic, compania sa din sectorul turismului spaţial.

