Jimmy Kimmel îl ironizează pe Donald Trump după cea mai slabă audienţă din istorie a galei Kennedy Center Honors

06-01-2026 | 09:29
Kennedy Center
Jimmy Kimmel a revenit luni seara la emisiunea sa de noapte, după pauza de iarnă, şi a folosit primul său monolog din 2026 pentru a-l tachina pe Donald Trump în legătură cu audienţele scăzute ale ceremoniei Kennedy Center Honors, scrie Variety.

Vlad Dobrea

„Ştiţi că a prezentat o gală de premii în timpul vacanţei”, a spus Kimmel la începutul emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” de luni. „După ce s-a lăudat cu cât de bun prezentator este, cu cât este mai bun decât mine şi cu cât de mari vor fi audienţele sale, Trump a prezentat cea mai slabă audienţă din istorie pentru transmisiunea Kennedy Center Honors”.

Ceremonia Kennedy Center Honors, care a avut loc în 7 decembrie şi a fost prezentată de Trump, a avut o medie de 3,01 milioane de telespectatori, potrivit unui raport al Nielsen Live + Same Day Panel + Big Data. Aceasta reprezintă o scădere de 25% faţă de cifrele din 2024, care au stabilit un record negativ cu 4,1 milioane de telespectatori.

„Nu mi-ar plăcea să fiu stagiarul de la Casa Albă care a trebuit să rupă titlul acela din toate ziarele şi să-l mănânce”, a adăugat Kimmel. „Ştii, din câte îmi amintesc, el a spus că va demisiona dacă se va întâmpla asta. A spus: „Dacă nu-l pot învinge pe Jimmy Kimmel, atunci nu cred că ar trebui să fiu preşedinte. Hei, o înţelegere e o înţelegere. Înapoi la Mar-a-Lago!”.

Trump a fost primul preşedinte în funcţie din istorie care a găzduit Kennedy Center Honors, care celebrează „persoanele ale căror contribuţii unice au modelat lumea noastră”, potrivit organizaţiei. Laureaţii din 2025 au fost George Strait, Sylvester Stallone, KISS, Michael Crawford şi Gloria Gaynor.

Preşedintele a dezvoltat o obsesie pentru Centrul Kennedy în timpul celui de-al doilea mandat. În decembrie, el a redenumit forumul istoric „Centrul Memorial Donald J. Trump şi John F. Kennedy pentru Arte Performative”. Schimbarea numelui a stârnit un val de proteste, iar mai multe spectacole programate au fost anulate în urma acestui incident.

Sursa: News.ro

În episodul din această săptămână al emisiunii „The Daily Show”, Jon Stewart l-a criticat pe Donald Trump pentru că s-a concentrat pe petrol după ce a lansat atacuri aeriene asupra capitalei Venezuelei şi l-a capturat pe preşedintele ţării. 

