Jesse Eisenberg, gest impresionant. Celebrul actor va dona un rinichi unui necunoscut

31-10-2025 | 11:22
Jesse Eisenberg
Getty

Actorul american Jesse Eisenberg i-a surprins pe toți în timpul unei apariții la emisiunea „Today”, după ce a făcut un anunț neașteptat.

Ioana Andreescu

Starul din „Now You See Me: Now You Don’t” a fost lăudat de prezentatorul Craig Melvin pentru implicarea sa în campaniile de donare de sânge, amintind că Eisenberg a participat și a donat în timpul unei acțiuni organizate chiar de emisiunea „Today”, potrivit CNN.

„Da, e adevărat. De fapt, urmează să donez un rinichi peste șase săptămâni. Chiar așa e”, a spus actorul.

Cei prezenți au rămas uimiți, iar Eisenberg a adăugat glumind: „Nu știu de ce. M-a prins microbul donării de sânge. Da, îmi place mult.”

O donație altruistă programată pentru decembrie

Actorul din „The Social Network” a explicat că urmează să facă „o donație altruistă” la mijlocul lunii decembrie. „Sunt foarte entuziasmat să o fac”, a spus el.

De ce donează unui necunoscut

Într-un interviu separat, Eisenberg a vorbit mai detaliat despre motivele pentru care a decis să doneze un rinichi unui străin.

„Este, practic, fără riscuri și este atât de necesar. Cred că oamenii vor realiza că este ceva firesc de făcut, dacă ai timpul și dispoziția necesară”, a declarat actorul.

Eisenberg a mai povestit că ideea i-a venit în urmă cu zece ani, însă nu a primit niciodată un răspuns de la organizația căreia i se adresase atunci. Actorul este cunoscut pentru implicarea sa în cauze umanitare și sociale, iar gestul său recent a fost lăudat de fani drept „o dovadă reală de altruism și curaj”.

Sursa: CNN

