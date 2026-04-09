Informații anterioare sugeraseră că Vance urma să rămână la Budapesta încă o zi peste programul inițial. În schimb, vicepreședintele american a fost văzut plecând de la Aeroportul Internațional Ferenc Liszt din Budapesta miercuri seara târziu, unde a răspuns pe scurt la întrebările reporterilor lângă Air Force Two înainte de îmbarcare.

Schimbarea bruscă de planuri a survenit după ce Casa Albă a confirmat că Vance va conduce delegația americană la viitoarele negocieri de pace cu Iranul, care vor avea loc la Islamabad, în Pakistan. Negocierile, care ar urma să înceapă vineri, sunt considerate acum una dintre cele mai importante evoluții diplomatice din regiune din ultimele săptămâni, a transmis Index, citând CNN, arată Daily News Hungary.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Vance a jucat un „rol foarte important și esențial încă de la început”, descriindu-l drept „mâna dreaptă” a președintelui Donald Trump în cadrul eforturilor diplomatice.

JD Vance, program încărcat la Budapesta

Vance a sosit marți la Budapesta, unde a fost primit de ministrul de externe Péter Szijjártó, apoi a purtat discuții cu prim-ministrul Viktor Orbán la Mănăstirea Carmeliților.

Cei doi lideri au apărut ulterior împreună la o conferință de presă comună, unde discuțiile ar fi acoperit cooperarea în domeniul apărării și al industriei spațiale, războiul din Ucraina, criza energetică europeană și acuzațiile de interferență străină în jurul alegerilor parlamentare din Ungaria.

În timpul vizitei, Vance l-a lăudat pe Orbán ca om de stat și a semnalat un puternic sprijin politic pentru prim-ministrul ungar, cu doar câteva zile înainte de alegerile generale din Ungaria din 2026.

Miercuri, vicepreședintele SUA a participat, de asemenea, la o întâlnire la Colegiul Mathias Corvinus (MCC), unde a răspuns la întrebările directorului general Zoltán Szalai în fața studenților. Printre subiectele abordate s-au numărat războiul dintre Rusia și Ucraina, fragilul armistițiu din Iran și contextul geopolitic mai larg al viitoarelor negocieri.

În declarațiile sale, care au atras atenția în campania electorală deja aprinsă din Ungaria, Vance a preluat îngrijorările guvernului Orbán cu privire la presupusa influență externă asupra politicii interne maghiare, inclusiv afirmațiile legate de politica energetică a Ucrainei și presiunea financiară exercitată de Bruxelles.

Avertismentul privind Libanul, înainte de plecare

Înainte de a părăsi Budapesta, Vance a comentat, de asemenea, cadrul delicat al armistițiului de două săptămâni care implică Statele Unite, Iranul și Israelul.

El a sugerat că Israelul ar trebui să „dea dovadă de o oarecare reținere” în ceea ce privește operațiunile sale militare împotriva Libanului în perioada armistițiului, deși a subliniat că aceasta nu era o condiție formală a armistițiului, ci mai degrabă un potențial semn de bunăvoință față de Washington pe măsură ce negocierile avansează.

Vance a descris, de asemenea, interpretarea acordului de către Teheran drept o „neînțelegere legitimă”, afirmând că Iranul a crezut în mod eronat că încetarea focului se extindea și asupra Libanului. Conform poziției SUA, acordul actual se aplică în mod specific Iranului, Israelului și statelor arabe din Golf.

Misiune diplomatică majoră

Având în vedere că se așteaptă ca Steve Witkoff și Jared Kushner să se alăture, de asemenea, delegației americane la Islamabad, prima călătorie a lui Vance după Ungaria îl va plasa probabil în centrul celor mai importante discuții dintre SUA și Iran din ultimele decenii.

Plecarea sa anticipată din Budapesta transformă, prin urmare, ceea ce era inițial o vizită cu caracter simbolic în Europa Centrală într-o pregătire imediată pentru o misiune diplomatică majoră.