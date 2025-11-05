Lovitura dată de o bandă de români în portul Anvers. Cum au furat 14 mașini de teren noi

O bandă de hoți români a furat 14 mașini noi de la o companie de transport din Belgia, într-un singur weekend, cu ajutorul unor complici. Cei șapte membrii ai bandei au fost condamnați la patru ani de închisoare și amendați cu 4.000 de euro fiecare.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa că, într-o seară, acum doi ani, trei vehicule au ajuns la poarta Van Moer Logistics de pe Noorderlaan, în portul Anvers, relatează presa din Belgia.

Două dintre acestea erau platforme auto ale unor transportatori olandezi, care nu erau implicați în operațiune, iar al treilea era un Audi negru, folosit de membrii bandei care coordonau întreaga acțiune.

Doi bărbați îmbrăcați în uniforma companiei au deschis poarta, au dat indicații referitoare la mașinile care trebuiau ridicate și au ștampilat avizele de transport cu ștampila firmei.

În realitate, însă, ei nu erau angajați, ci complici ai bandei.

Câteva minute mai târziu, cele două platforme auto părăsesc terenul, fiecare transportând câte un Toyota Land Cruiser pe trailer.

Următoarea zi, dis-de-dimineață, hoții se întorc.

Din nou, doi bărbați în uniforma Van Moer deschid poarta. O platformă auto intră pe teren și pleacă imediat cu încă un Toyota.

Lovitura finală

O a treia vizită a avut loc la scurt timp, iar așa-zișii angajați au deschis din nou porțile, după care hoții au condus personal trei Toyota cu luminile stinse de pe teren.

Platforma auto a transportat alte două vehicule spre Olanda.

Când weekendul s-a încheiat, făptuitorii au dat lovitura finală.

Ei au revenit și au ieșit cu două Land Cruiser.

În total, în decurs de trei zile, au reușit să fure paisprezece mașini noi de la compania Van Moer, pregătite pentru export în Africa.

Abia după o săptămână, compania și-a dat seama că vehiculele dispăruseră.

Investigație internațională

Poliția a identificat banda de hoți prin anchetatori olandezi și cehi.

Patru dintre mașinile furate au fost găsite la o companie de transport din Olanda, împreună cu documente care indicau transportul spre Bulgaria.

În Cehia, două vehicule au fost descoperite într-un atelier.

Doi transportatori olandezi au declarat că, la cererea a trei români, au mers să ridice vehiculele de la Van Moer, crezând că au de-a face cu angajați reali.

Unul dintre ei a spus că a fost probabil o „operare din interior”.

Ancheta a arătat că transportatorii olandezi nu știau că mașinile erau furate, astfel că nu au fost urmăriți penal.

Șapte persoane au fost judecate.

Cinci dintre ele nu s-au prezentat.

Doar I. Giurca și M. Popa au apărut, ambii sub supraveghere electronică, susținând că au fost doar intermediari și nu știau că mașinile erau furate.

Instanța nu le-a crezut povestea și a decis că toți inculpații au colaborat conștient la realizarea furturilor.

Hoții au fost condamnați

Judecătorul a calificat faptele drept „deosebit de grave”.

Toți inculpații au fost condamnați la patru ani de închisoare și o amendă de 4.000 de euro.

Bunurile lor și peste 400.000 de euro au fost confiscate.

Părțile civile primesc provizoriu 1 euro despăgubire, până la calcularea exactă a daunelor reale.

