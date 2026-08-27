Jaful a durat doar patru minute, iar printre piesele dispărute se află obiecte din aur vechi de 3.000 de ani, scrie The Guardian.

Alarma Muzeului Villena s-a declanșat joi dimineață, în jurul orei 5:20. Patru minute mai târziu, hoții erau deja plecați.

„Alarma de la Muzeul Villena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața [4:20 BST]”, a declarat un purtător de cuvânt al primăriei, precizând că hoții au părăsit clădirea până la ora 5:24.

Operațiunea a fost descrisă de reprezentantul municipalității drept „foarte rapidă și foarte profesionistă”.

„Au luat cea mai mare parte a tezaurului”, le-a spus jurnaliștilor primarul din Villena, Fulgencio Cerdán.

Printre puținele obiecte lăsate în urmă se află trei vase din argint, o brățară și o parte dintre ornamentele bastón del reyezuelo, „toiagul micului rege”, un sceptru ceremonial preistoric.

Primarul a mărturisit că dispariția pieselor reprezintă o lovitură uriașă pentru oraș: „Suntem absolut devastați, chiar tremur. Adevărul este că, pentru noi, cei din Villena, acest lucru ne distruge. Face parte din patrimoniul și bogăția noastră.”

Un tezaur descoperit în urmă cu peste 60 de ani

Tezaurul de la Villena a fost descoperit în 1963 de arheologul José María Soler. Obiectele se aflau într-un vas îngropat într-o albie secată de râu din Villena.

Colecția cuprindea 29 de brățări, 11 boluri, trei sticle și alte obiecte diverse, datând din jurul anului 1000 î.Hr. Descoperirea a devenit rapid principala atracție a unui mic muzeu din provincia Alicante.

Din mai 2024, tezaurul era expus într-o sală special amenajată a noului Muzeu Villena, aflat în proprietatea municipalității.

Unele dintre obiectele din colecție au atras atenția cercetătorilor nu doar prin vechimea lor, ci și prin materialele neobișnuite folosite pentru realizarea lor.

Majoritatea pieselor sunt din aur. Un studiu recent publicat în revista Trabajos de Prehistoria susține că unele dintre aceste obiecte ar fi fost realizate, cel mai probabil, din fier meteoritic rar.

Valoarea totală a tezaurului este considerată imposibil de calculat. Numai aurul din colecție valorează aproximativ 1,7 milioane de euro.

Cum au reușit hoții să intre în muzeu

Potrivit reprezentantului guvernului spaniol în Alicante, Manuel Pineda, hoții au sosit cu mai multe vehicule și ar fi pătruns în muzeu printr-o fereastră.

Autoritățile susțin că sistemele de securitate au funcționat.

„Toate sistemele de securitate au fost activate”, a declarat purtătorul de cuvânt al orașului Villena, insistând că nu a existat „nicio defecțiune” a sistemelor muzeului.

Cu puțin timp înainte de jaf, o altă alarmă s-a declanșat la centrul sportiv al orașului. Autoritățile verifică acum dacă alarma a fost provocată intenționat pentru a-i distrage atenția de la muzeu.

Mauro Hernández, profesor de arheologie la Universitatea din Alicante și specialist în Tezaurul de la Villena, consideră că modul în care s-a desfășurat jaful indică o operațiune pregătită din timp.

„Au planificat-o foarte bine. Știau cum să procedeze, cum să acționeze și cum să fugă”, a declarat Hernández pentru postul Cadena SER.

Un nou val de jafuri lovește muzeele europene

Jaful de la Villena se înscrie într-o serie de furturi spectaculoase care au vizat instituții culturale din Europa.

În octombrie anul trecut, hoții au pătruns în Muzeul Luvru din Paris în plină zi și au fugit în mai puțin de opt minute, cu bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro.

În Sicilia, patru opere de „o valoare extraordinară” ale artistului renascentist Antonello da Messina au fost furate dintr-un muzeu, potrivit Ministerului italian al Culturii.

Cu două zile înainte, poliția italiană anunțase recuperarea unor tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse, evaluate la peste 10,4 milioane de dolari. Picturile fuseseră furate de la Muzeul Fundației Magnani-Rocca, din apropiere de Parma.