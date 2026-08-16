Carabinierii din cadrul unităţii italiene responsabile cu protecţia patrimoniului cultural au recuperat aceste opere în urma unei anchete descrise de poliţie ca fiind complexă. Mai multe informaţii urmau să fie comunicate în cursul zilei, scrie news.ro.

Tablourile au fost furate din muzeul Fondazione Magnani Rocca din Mamiano di Traversetolo, lângă Parma, în noaptea de 22 spre 23 martie.

Potrivit experţilor în artă, valoarea lor estimată ar depăşi 9 milioane de euro (10,4 milioane de dolari).

Operele recuperate sunt „Tasse et Plat de Cerises” de Cézanne, „Les Poissons” de Renoir şi „Odalisque sur la terrasse” de Matisse.

Jaful a durat mai puţin de trei minute

Vineri, poliţia a difuzat o înregistrare video a furtului, în care se pot vedea doi hoţi mascaţi intrând pe fereastră, desprinzând cele trei tablouri de pe perete, apoi părăsind imediat clădirea, totul în mai puţin de trei minute.

Fundaţia Magnani Rocca găzduieşte o colecţie privată constituită de regretatul critic muzical Luigi Magnani, care cuprinde, printre altele, opere ale lui Tiţian, Francisco Goya, Giovanni Battista Tiepolo, Claude Monet, Peter Paul Rubens şi Giorgio Morandi.