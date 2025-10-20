Italia vrea să elimine scutirea de impozit pentru închirierile pe termen scurt

Guvernul italian intenţionează să pună capăt unei scutiri de impozit de care beneficiază închirierile pe termen scurt, în cadrul măsurilor cuprinse în legea bugetului 2026-2028, conform unui proiect publicat luni, transmite Reuters.

Închirierile pe termen scurt sunt răspândite într-o destinaţie turistică populară, cum este Italia, dar sunt şi sensibile din punct de vedere politic, pe fondul protestelor la nivel european împotriva turismului excesiv.

Proprietarii care obţin venituri din închirieri pe termen scurt se confruntă în prezent cu un impozit de 26%, dar pot solicita o cotă redusă de 21% pentru una dintre proprietăţile lor. Regimul fiscal diferenţiat a fost introdus acum doi ani de administraţia de dreapta a premierului Giorgia Meloni, care acum încearcă să impună o singură cotă de impozitare de 26%.

Cu toate acestea, Forza Italia, unul dintre partidele din coaliţia lui Meloni, a promis că se va opune măsurii, care este criticată de proprietari.

Eliminarea impozitului redus

Eliminarea impozitului redus "este o alegere profund greşită", a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Forza Italia, Raffaele Nevi, plângându-se că partidul său nu a fost consultat cu privire la propunere.

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, nu a menţionat modificarea impozitării, vineri, atunci când a prezentat planurile bugetare, care sunt detaliate într-un document de 110 pagini, consultat de Reuters.

Marco Celani, şeful asociaţiei de închirieri pe termen scurt, Aigab, a declarat că majorarea impozitelor va penaliza în principal proprietarii de locuinţe din clasa de mijloc şi va încuraja evaziunea fiscală prin închirieri fără factură.

Propunerea este un "autogol uimitor", a transmis Aigab într-un comunicat.

Detaliile privind veniturile fiscale preconizate să fie strânse ca urmare a majorării nu au fost încă făcute publice. Bugetul urmează să fie discutat şi votat de Parlament în următoarele săptămâni, înainte de o aprobare finală aşteptată în jurul sfârşitului lunii decembrie. În timpul procesului, legislaţia propusă este de obicei supusă unor modificări.

Italia este o ţară cu impozite relativ mari, cu o povară fiscală medie de 42,5% din produsul intern brut în 2024, dar cu cote de impozitare mai mici pentru anumite forme de venit, inclusiv din proprietăţi. Criticii spun că sistemul, care include impozite foarte mici pe moşteniri, îi favorizează pe cei bogaţi, în timp ce persoanele cu venituri medii se confruntă cu impozite şi contribuţii la asigurările sociale mai mari.

