Italia se pregătește pentru două greve naționale. Giorgia Meloni: „Grevă vinerea, doar pentru a-şi prelungi weekendul”

Stiri externe
11-11-2025 | 22:09
meloni
Shutterstock

Italia se confruntă cu două greve naţionale separate în următoarele săptămâni, în contextul reluării rivalităţilor sindicale care au pus capăt unei scurte perioade de unitate manifestată în octombrie 2025.

autor
Sabrina Saghin

Atunci ţara a fost scena uneia dintre cele mai ample mişcări de protest ale lucrătorilor din ultimii ani, relatează Reuters, preluat de News.ro.

Sindicatul radical Unione Sindacale di Base (USB) a convocat o grevă generală pentru 28 noiembrie, urmată de o demonstraţie naţională la Roma în ziua următoare, în semn de protest faţă de bugetul pentru 2026 al premierului Giorgia Meloni şi de sprijinul guvernului italian pentru Israel.

La rândul său, confederaţia sindicală CGIL, cel mai mare sindicat al Italiei, cu aproximativ 5 milioane de membri (jumătate fiind pensionari), a anunţat o grevă naţională pe 12 decembrie, tot împotriva proiectului de buget.

Ambele organizaţii critică creşterea planificată a cheltuielilor pentru apărare şi lipsa investiţiilor în serviciile publice, dar nu împărtăşesc o strategie comună.

Citește și
paste
Pastele italiene riscă să dispară de pe rafturile americane. Trump vrea să impună taxe de 107% asupra importurilor din Italia

Premierul Giorgia Meloni a descris bugetul drept „serios, echilibrat şi responsabil”, subliniind reducerile de impozite pentru clasa de mijloc. Ea a acuzat sindicatele că „programează grevă după grevă vinerea, doar pentru a-şi prelungi weekendul”.

Meloni critică strategiile sindicatelor

După ani de dominanţă a confederaţiilor tradiţionale CGIL, CISL şi UIL, sindicatul USB s-a afirmat recent ca o forţă contestatară şi radicală, cu acţiuni directe care au atras atenţia publică.

În timp ce CISL şi UIL pregătesc propriile proteste împotriva bugetului (pe 29 noiembrie şi 13 decembrie), acestea nu implică opriri ale activităţii.

Luna trecută, pe 3 octombrie, USB şi CGIL au colaborat pentru o grevă generală pro-Gaza, care a scos sute de mii de oameni în stradă, a blocat autostrăzi şi trenuri şi a perturbat pentru câteva zile transporturile maritime către Israel. Totuşi, alianţa s-a destrămat rapid, iar USB acuză acum CGIL că „a sabotat” alte acţiuni sindicale.

Într-un comunicat emis marţi, USB a cerut salarii minime de 2.000 de euro lunar, pensionare la 62 de ani (faţă de actualul prag de 67) şi garanţii guvernamentale pentru locuinţe şi servicii publice.

La protestele USB din noiembrie sunt aşteptate participări simbolice, printre care activista Greta Thunberg, raportoarea ONU pentru drepturile palestinienilor Francesca Albanese şi Roger Waters, fostul lider Pink Floyd şi critic vocal al politicilor Israelului.

Guido Lutrario, membru al conducerii naţionale USB, a declarat pentru Reuters că nu au existat contacte oficiale între cele două sindicate pentru coordonarea acţiunilor, acuzând CGIL că „s-a alăturat grevei din octombrie doar pentru a nu rata un succes sigur al USB”.

Reprezentanţii CGIL nu au comentat până în prezent aceste acuzaţii.

Sursa: News.ro

Etichete: italia, greva, sindicate, giorgia meloni,

Dată publicare: 11-11-2025 22:09

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Grevă în transportul public local şi aerian, vineri, în Italia
Stiri externe
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Grevă în transportul public local şi aerian, vineri, în Italia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă în transportul public local, la Roma, şi aerian, la nivel naţional.

Pastele italiene riscă să dispară de pe rafturile americane. Trump vrea să impună taxe de 107% asupra importurilor din Italia
Stiri externe
Pastele italiene riscă să dispară de pe rafturile americane. Trump vrea să impună taxe de 107% asupra importurilor din Italia

Treisprezece mărci de paste din Italia riscă să fie retrase din magazinele din Statele Unite sau să își dubleze prețurile din ianuarie, când vor intra în vigoare taxe de până la 107% impuse de administrația Trump.

Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Italia. Aveau mandate europene de arestare
Stiri actuale
Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Italia. Aveau mandate europene de arestare

Manelistul Dani Mocanu a fost prins în Italia, după ce a fost dat în urmărire internațională.

Recomandări
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse
Stiri Politice
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Președintele Nicușor Dan este aproape să facă pace între Guvern și magistrați. Liderii de la putere s-au văzut la Cotroceni pentru a găsi o formulă comună privind legea care va reglementa pensiile procurorilor și judecătorilor.

30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană

2006 a fost anul în care România a învățat să meargă mai departe, chiar și atunci când viața o punea la pământ. A fost anul în care natura, politica și destinul ne-au pus față în față cu propriile limite.

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc
Stiri Economice
Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu, susțin sursele Știrilor ProTV.  El ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28