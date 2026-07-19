Traficant sirian de migranți căutat de greci, găsit în Mangalia după ce a sărit de la etajul II în Ilfov să scape de mascați

Sâmbătă, în jurul orei 16:30, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Mangalia, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au depistat în trafic, pe DN39, la intrarea în municipiul Mangalia, un autoturism în care se aflau doi bărbaţi, un cetăţean bulgar (conducătorul autoturismului) şi un cetăţean sirian.

Pe numele bărbatului sirian, de 40 de ani, există un mandat european de arestare emis de autorităţile elene pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de migranţi şi constituire a unui grup infracţional organizat, informează Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), potrivit Agerpres.

A fugit de mascați după ce a sărit de la etajul II

Cetăţeanul sirian fugise de la percheziţia din judeţul Ilfov, la data de 16 iulie 2026, sărind de la etajul al doilea al imobilului în care locuia.

Acesta a fost preluat de către poliţişti ai Unităţii Teritoriale de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite şi a fost prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, fiind reţinut pentru 24 de ore.

"Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, iar astăzi urmează a fi prezentat instanţei de judecată, pentru realizarea procedurii în vederea extrădării", arată sursa citată.