Carney a salutat oferta șefei Comisiei Europene ca țara sa să devină „membru asociat” al blocului comunitar. Iritat, Donald Trump a transmis că este o inițiativă „de tot râsul” și a amenințat Europa cu tarife mai mari.

Mark Carney, premierul Canadei: „Ieri, președinta Von der Leyen a vorbit despre o alianță mai strânsă pentru viitor, deschizând calea pentru Canada de a deveni primul «membru asociat» al Uniunii Europene. Canada salută această ambiție. Canada și Europa sunt, fiecare în parte, puternice. Europa și Canada sunt mai puternice împreună”.

Premierul canadian a făcut aluzie la utilizarea tarifelor vamale de către președintele Donald Trump.

Mark Carney: „Societățile noastre sunt zguduite de noi furtuni: bulversările legate de schimbările climatice, eroziunea normelor democratice, utilizarea comerțului ca o armă. Integrarea economică este acum transformată într-o armă, tarifele vamale fiind folosite pentru a exercita presiuni”.

Donald Trump, președintele SUA: „Cred că este ridicol. Uitați, toată povestea asta cu Canada... Canada a fost un partener comercial teribil. Dacă fac asta (n.r. asocierea cu UE), cred că ar fi un act complet ostil, voi impune tarife foarte severe sau voi opri comerțul cu Europa pentru multe mărfuri. Dacă totul este făcut cu rele intenții, le vom impune tarife foarte mari. De ce ar trebui să susținem Canada? De ce ar trebui să susținem atât de multe țări din Europa? Avem un deficit comercial de 200 de miliarde de dolari în relația cu țările europene. Tot ce trebuie să facem este să le spunem: «Știți ce? Nu mai facem comerț cu voi». Nu avem nevoie de nimic de la ei”.

Înainte de discursul în Parlamentul European, Mark Carney s-a alăturat premierului britanic Andy Burnham pentru a urmări meciul echipei lor îndrăgite, Everton, din Liverpool.

Cei doi lideri au discutat – cam cât o repriză de fotbal – chiar pe stadion. Potrivit Downing Street, ambii au evidențiat importanța construirii unor relații strânse similare cu partenerii europeni, în special în materie de comerț și apărare.