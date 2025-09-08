Rusia amenință Finlanda, cu subiect și predicat, că o va distruge ”pentru totdeauna”. Kremlinul nu mai ține cont de nimic

Rusia amenință direct Finlanda că o va distruge ”pentru totdeauna”, prin vocea fostului său președinte Dmitri Medvedev. Înaltul oficial rus, care transmite în cele mai dure moduri mesajele lui Putin, arată astfel că Moscova nu mai are nicio limită.

Autoritățile Finlandei trebuie să conştientizeze că o confruntare cu Rusia ar putea duce țara lor la colaps, și asta pentru totdeauna, scrie Rador.

Iar Moscova nu va mai fi blândă cu aceasta, a declarat vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, într-un articol publicat de TASS intitulat „Noua doctrină finlandeză: prostie, minciună, nerecunoştinţă”.

”Prăbușirea statalității finlandeze pentru totdeauna”

„În timp ce construiesc o nouă „Linie Mannerheim” într-un acces de revanșism (a se citi: pregătesc infrastructura militară pentru o nouă agresiune împotriva Rusiei), principalul lucru pentru establishmentul finlandez este să nu uite că o confruntare cu noi ar putea duce la prăbușirea statalității finlandeze pentru totdeauna”, afirmă Medvedev.

„Nimeni nu va mai fi la fel de blând ca în 1944. Şi nimeni nu le va citi poveşti frumoase cu mumintroli. Cum se spune, sitä saa, mitä tilaa – ceea ce comanzi, aia primești”, a conchis Dmitri Medvedev.

