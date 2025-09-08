Rusia amenință Finlanda, cu subiect și predicat, că o va distruge ”pentru totdeauna”. Kremlinul nu mai ține cont de nimic

Stiri externe
08-09-2025 | 22:03
Finlanda
Getty Images

Rusia amenință direct Finlanda că o va distruge ”pentru totdeauna”, prin vocea fostului său președinte Dmitri Medvedev. Înaltul oficial rus, care transmite în cele mai dure moduri mesajele lui Putin, arată astfel că Moscova nu mai are nicio limită.

autor
Cristian Anton

Autoritățile Finlandei trebuie să conştientizeze că o confruntare cu Rusia ar putea duce țara lor la colaps, și asta pentru totdeauna, scrie Rador.

Iar Moscova nu va mai fi blândă cu aceasta, a declarat vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, într-un articol publicat de TASS intitulat „Noua doctrină finlandeză: prostie, minciună, nerecunoştinţă”.

”Prăbușirea statalității finlandeze pentru totdeauna”

În timp ce construiesc o nouă „Linie Mannerheim” într-un acces de revanșism (a se citi: pregătesc infrastructura militară pentru o nouă agresiune împotriva Rusiei), principalul lucru pentru establishmentul finlandez este să nu uite că o confruntare cu noi ar putea duce la prăbușirea statalității finlandeze pentru totdeauna”, afirmă Medvedev.

Nimeni nu va mai fi la fel de blând ca în 1944. Şi nimeni nu le va citi poveşti frumoase cu mumintroli. Cum se spune, sitä saa, mitä tilaa – ceea ce comanzi, aia primești”, a conchis Dmitri Medvedev.

Citește și
granita finlanda rusia
Finlanda își închide aproape jumătate dintre granițele cu Rusia. Decizia alarmantă luată la Helsinki
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să cumpere timp

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Finlanda, Dmitri Medvedev, amenintare, distrugere,

Dată publicare: 08-09-2025 22:03

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Finlanda îşi închide întreaga frontieră cu Rusia pentru a opri „invazia”. Armata și Poliția au ridicat bariere temporare
Stiri actuale
Finlanda îşi închide întreaga frontieră cu Rusia pentru a opri „invazia”. Armata și Poliția au ridicat bariere temporare

Finlanda îşi va închide întreaga frontieră cu Rusia, cu excepţia traficului de mărfuri, în încercarea de a opri fluxul de solicitanţi de azil care vin către ţara nord-europeană, a anunţat marţi premierul finlandez Petteri Orpo, transmit AFP şi Reuters.

Finlanda își închide aproape jumătate dintre granițele cu Rusia. Decizia alarmantă luată la Helsinki
Stiri externe
Finlanda își închide aproape jumătate dintre granițele cu Rusia. Decizia alarmantă luată la Helsinki

Finlanda va ridica bariere la patru puncte de trecere a frontierei sale cu Rusia începând de la miezul nopţii, au anunţat oficialii, în încercarea de a opri o creştere a numărului de migranţi despre care Helsinki zice că a fost orchestrată de Moscova.

Finlanda are peste 50.000 de adăposturi antiaeriene. Câți oameni se pot adăposti în caz de atac
Stiri externe
Finlanda are peste 50.000 de adăposturi antiaeriene. Câți oameni se pot adăposti în caz de atac

Finlanda, ţară recent intrată în NATO şi care împarte o graniţă lungă cu Rusia, are peste 50.000 de adăposturi antiaeriene unde se pot adăposti cetățenii în caz de atac, scrie News.ro.

Expert rus: Finlanda a devenit o țintă „nucleară legitimă” pentru Rusia după aderarea la NATO
Stiri externe
Expert rus: Finlanda a devenit o țintă „nucleară legitimă” pentru Rusia după aderarea la NATO

Finlanda a devenit o "ţintă nucleară legitimă" pentru Rusia după aderarea sa la NATO, a declarat vineri expertul militar rus Vladislav Şurîghin.

Istoria NATO. Cum a crescut cea mai mare alianță militară din lume și care a fost singura dată când s-a invocat Articolul 5
Stiri externe
Istoria NATO. Cum a crescut cea mai mare alianță militară din lume și care a fost singura dată când s-a invocat Articolul 5

Finlanda a devenit cel de-al 31-lea stat membru NATO, într-o mutare strategică istorică provocată de invadarea Ucrainei de către Rusia lui Vladimir Putin. Cea mai mare alianță militară din lume, înființată în 1949, și-a dublat astfel granița cu Rusia.  

Recomandări
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor
Stiri actuale
Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor

Pentru o bună parte din cele 3 milioane de preșcolari și elevi noul an școlar a început în forță.

Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea KGB-ului belarus secrete despre România
Stiri Justitie
Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea KGB-ului belarus secrete despre România

Un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, după ce a vândut secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus. Spionul a fost prins cu ajutorul serviciilor din Ungaria și Cehia.

În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum
Stiri Politice
În plină criză a învățământului, Ilie Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori. Dar nu acum

Ilie Bolojan a declarat luni la TVR că salariile profesorilor ar urma să crească după anul 2026, precizând că actualul nivel de salarizare din învățământ ”este ce poate România în momentul de față”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Septembrie 2025

46:26

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28