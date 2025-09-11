SUA vor vinde rachete în valoare de un miliard de dolari Finlandei, ţară membră NATO care are frontieră extinsă cu Rusia

Statele Unite au anunţat că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente asociate în valoare de peste un miliard de dolari către Finlanda, ţară membră a NATO care are o frontieră extinsă cu Rusia.

Întâmplător sau nu, preşedintele finlandez Alexander Stubb a sosit, joi, la Kiev, capitala Ucrainei.

„Vânzarea propusă va îmbunătăţi capacitatea Finlandei de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare, precum şi interoperabilitatea sa cu forţele americane şi alte forţe aliate”, a anunţat într-un comunicat Agenţia americană pentru cooperare în domeniul apărării şi securităţii (DSCA), potrivit News.ro.

Această achiziţie „va sprijini, de asemenea, obiectivele de politică externă şi de securitate naţională ale Statelor Unite”, a adăugat agenţia.

Tranzacţia mai trebuie validată de Congresul american.

După invadarea Ucrainei de către Rusia, Finlanda a pus capăt deceniilor de nealiniere militară şi a aderat la NATO în 2023.

În aceste condiţii, preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, unul dintre interlocutorii europeni preferaţi ai lui Donald Trump, a sosit joi în vizită în Ucraina, după cum a anunţat pe X ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha. El a precizat că împreună cu şeful cabinetului prezidenţial, Andrii Iermak, l-a întâmpinat pe liderul finlandez în gara din Kiev.

Potrivit ministrului de externe, Stubb va avea discuţii importante cu preşedintele Volodimir Zelenski despre securitatea şi integrarea europeană, presiunea transatlantică asupra Rusiei şi paşii spre o pace durabilă.

„Suntem recunoscători Finlandei pentru sprijinul său continuu, pentru poziţia sa de lider în cadrul OSCE şi pentru poziţia sa de principiu. Apreciem eforturile personale şi dedicarea preşedintelui Stubb", a transmis şeful diplomaţiei ucrainene.

Biroul preşedintelui finlandez a informat, la rândul său, că Stubb va discuta cu Zelenski despre situaţia actuală din Ucraina, eforturile de a pune capăt războiului ilegal de agresiune al Rusiei şi sprijinul Finlandei pentru Ucraina. Finlanda s-a alăturat coaliţiei ţărilor care ajută Ucraina şi este implicată în pregătirea măsurilor de securitate care sunt în curs de elaborare.

Alexander Stubb este implicat personal în contactele dintre liderii europeni şi preşedintele american Donald Trump pentru soluţionarea războiului ruso-ucrainean. El a fost printre cei care au vizitat Washingtonul împreună cu Volodimir Zelenski la 18 august, după ce Trump se întâlnise cu trei zile mai înainte cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în Alaska.

Stubb a avertizat că Rusia foloseşte tacticile sale tipice în negocieri, cerând imposibilul. De asemenea, el şi-a exprimat speranţa că răbdarea preşedintelui american Donald Trump cu Rusia se va termina, menţionează Ukrainskaia Pravda.

