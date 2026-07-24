Potrivit institutului american, modificările legislative adoptate în ultimele zile și extinderea atribuțiilor structurilor de securitate sugerează că Moscova se pregătește atât pentru recrutarea unui număr mai mare de militari, cât și pentru gestionarea unor eventuale proteste interne.

În timp ce Vladimir Putin susține că economia rezistă presiunilor războiului și sancțiunilor occidentale, analiștii americani avertizează că Rusia se confruntă cu un deficit de combustibil, inflație ridicată și probleme economice care se adâncesc.

Kremlinul pregătește o nouă mobilizare, avertizează ISW

Potrivit celei mai recente analize a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), autoritățile ruse fac pași concreți pentru extinderea bazei de recrutare și consolidarea controlului intern în eventualitatea unei noi mobilizări.

Pe 22 iulie, Duma de Stat a adoptat o lege care permite persoanelor cu antecedente penale active, inclusiv celor condamnate pentru trafic de droguri și criminalitate organizată, să semneze contracte cu Ministerul rus al Apărării în perioadele de mobilizare oficială.

Adjunctul ministrului Apărării, Viktor Goremîkin, a declarat că măsura va extinde semnificativ numărul persoanelor eligibile pentru înrolare și va sprijini eforturile militare ale Rusiei în războiul din Ucraina în 2026.

În paralel, Garda Națională a Rusiei (Rosgvardia) a propus extinderea atribuțiilor sale, astfel încât să poată interveni pentru protejarea populației împotriva unor „pericole” nespecificate în timpul mobilizării, al legii marțiale sau al războiului.

ISW amintește că Vladimir Putin a promulgat încă din noiembrie 2025 o lege care permite trimiterea rezerviștilor în zonele de luptă fără declararea oficială a mobilizării. La acel moment, analiștii apreciau că Moscova încerca să evite costurile politice ale unei mobilizări generale.

Potrivit institutului american, noile modificări legislative ar putea reprezenta următorul pas către o mobilizare oficială, în condițiile în care Kremlinul se pregătește și pentru eventuale reacții negative din partea populației.

Totuși, ISW subliniază că o astfel de decizie depinde exclusiv de Vladimir Putin, iar mobilizarea rămâne o măsură profund nepopulară în Rusia.

Putin spune că economia este stabilă, în ciuda crizei combustibilului

În timp ce extinde instrumentele statului în contextul războiului, Vladimir Putin încearcă să calmeze temerile privind economia rusă, mai scrie sursa citată.

În cadrul unei ședințe de guvern din 22 iulie, liderul de la Kremlin a susținut că economia Rusiei rămâne stabilă, în ciuda a ceea ce a numit „încercări externe de destabilizare a sectorului combustibililor și energiei”, referindu-se la atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice.

Președintele rus a afirmat că problemele de pe piața carburanților sunt temporare și nu vor afecta evoluția economiei.

Potrivit datelor prezentate de Putin, PIB-ul Rusiei a crescut cu 0,3% în luna mai și cu 0,2% în primele cinci luni din 2026. De asemenea, acesta a declarat că bugetul federal a înregistrat în iunie un excedent de 196 de miliarde de ruble (aproximativ 2,5 miliarde de dolari), iar masa monetară era cu 13% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

ISW: Problemele economice ale Rusiei sunt structurale

Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului consideră însă că declarațiile optimiste ale lui Vladimir Putin sunt contrazise de realitatea economică.

Asociația producătorilor de alimente din Rusia, Rusprodsoiuz, a anunțat că valoarea coșului minim lunar de alimente a crescut cu 7,9% de la începutul anului 2026, ceea ce reflectă presiunea tot mai mare a inflației asupra populației.

În același timp, publicația economică Kommersant, citând compania de analiză Platts, a relatat că rafinăriile ruse au reușit să acopere mai puțin de 19% din cererile de achiziție de benzină, deși unele instalații și-au reluat activitatea.

„Guvernul rus a adoptat politici economice suboptime pentru a susține războiul din Ucraina, ceea ce a dus la multe dintre problemele economice actuale ale Rusiei, inclusiv cheltuieli de război în creștere și nesustenabile, inflație în ascensiune, deficit semnificativ de forță de muncă în sectoarele construcțiilor și serviciilor, precum și diminuarea fondului suveran de investiții al Rusiei.”

Potrivit ISW, toate aceste date arată că problemele economice ale Rusiei sunt de natură structurală și nu reprezintă dificultăți temporare.

Armata rusă se confruntă cu lipsa combustibilului

În timp ce Kremlinul susține că situația este sub control, presa independentă rusă și bloggerii militari descriu o realitate diferită pe front.

Publicația Verstka relatează că unele unități militare care înainte primeau combustibil fără restricții sunt acum limitate la doar 20 de litri pe vehicul pe zi.

Mai mulți militari au declarat că livrările de carburant au fost reduse cu aproximativ 30%, afectând atât vehiculele de luptă, cât și camioanele care transportă muniție și alimente.

Un soldat aflat pe frontul din Zaporojie a afirmat că unitatea sa primește acum doar 10-15 litri de benzină, ceea ce îi obligă pe militari să parcurgă aproximativ 11 kilometri pe jos pentru a transporta apă și provizii.

Militarii reclamă și calitatea slabă a combustibilului furnizat de Ministerul rus al Apărării, în timp ce voluntarii și bloggerii militari recunosc că penuria complică aprovizionarea trupelor și transportul ajutoarelor către linia frontului.

Potrivit companiei Energy Aspects, producția rafinăriilor ruse a scăzut cu peste 60%, atingând cel mai redus nivel din 2005, după atacurile repetate ale dronelor ucrainene asupra infrastructurii energetice.

Bloomberg estimează că Ucraina a lovit cel puțin 24 dintre cele 34 de mari rafinării ale Rusiei în aproximativ 50 de atacuri desfășurate în ultimele 100 de zile, inclusiv rafinăria din Omsk, cea mai mare din țară.

Aceste atacuri au determinat autoritățile ruse să introducă restricții la combustibil, să interzică exporturile de benzină, motorină și kerosen și chiar să analizeze posibilitatea importului de benzină din India și Kazahstan.

Economia Rusiei resimte tot mai puternic costurile războiului din Ucraina. Inflația continuă să crească, aprovizionarea cu combustibil se deteriorează, iar armata rusă se confruntă cu penurii de benzină pe front, în contextul atacurilor repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice.

Cele mai recente date citate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) indică faptul că problemele economice ale Rusiei sunt structurale și că presiunea asupra economiei și armatei se accentuează.

Inflația crește, iar rafinăriile nu mai fac față cererii

Asociația producătorilor de alimente din Rusia, Rusprodsoiuz, a anunțat că prețul coșului minim lunar de alimente a crescut cu 7,9% de la începutul anului 2026, un nou semnal al presiunii inflaționiste resimțite de populație.

În același timp, publicația economică Kommersant, citând compania de analiză Platts, a relatat că rafinăriile ruse au reușit să onoreze mai puțin de 19% din cererile de achiziție de benzină, chiar dacă unele instalații și-au reluat activitatea.

Potrivit ISW, aceste date arată că dificultățile economice ale Rusiei nu sunt conjuncturale, ci rezultatul unor probleme profunde.

„Guvernul rus a adoptat politici economice suboptime pentru a susține războiul din Ucraina, ceea ce a dus la multe dintre problemele economice actuale ale Rusiei, inclusiv cheltuieli de război în creștere și nesustenabile, inflație în ascensiune, deficit semnificativ de forță de muncă în sectoarele construcțiilor și serviciilor, precum și diminuarea fondului suveran de investiții al Rusiei.”

Criza combustibilului ajunge pe frontul din Ucraina

În timp ce Vladimir Putin susține că situația carburanților este sub control, realitatea din teren pare să spună altceva.

Potrivit publicației independente ruse Verstka, campania ucraineană de atacuri cu drone asupra rafinăriilor rusești afectează deja aprovizionarea armatei ruse, iar unele unități se confruntă cu penurii severe de combustibil.

Mai multe unități militare care până de curând primeau carburant fără restricții sunt acum limitate la doar 20 de litri de combustibil pentru fiecare vehicul pe zi.

Mai mulți militari au declarat că livrările de benzină au scăzut cu aproximativ 30%, afectând atât vehiculele de luptă, cât și camioanele care transportă muniție și alimente către linia frontului.

Un militar aflat pe frontul din regiunea Zaporojie a declarat că unitatea sa primește acum doar 10-15 litri de benzină, față de 20 anterior, ceea ce îi obligă pe soldați să parcurgă 11 kilometri pe jos pentru a transporta apă, hrană și alte provizii.

Militarii reclamă și calitatea slabă a combustibilului livrat de Ministerul rus al Apărării.

Totodată, voluntarii și bloggerii militari ruși recunosc că lipsa carburanților îngreunează transportul ajutoarelor umanitare și aprovizionarea trupelor aflate în prima linie.

Atacurile Ucrainei lovesc puternic industria petrolieră rusă

Criza combustibilului vine după luni întregi de atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice a Rusiei.

Potrivit companiei de analiză Energy Aspects, producția rafinăriilor ruse a scăzut cu peste 60%, atingând cel mai redus nivel din 2005.

La rândul său, Bloomberg estimează că Ucraina a lovit cel puțin 24 dintre cele 34 de mari rafinării ale Rusiei, în aproximativ 50 de atacuri desfășurate în ultimele 100 de zile, inclusiv rafinăria din Omsk, cea mai mare din țară.

Consecințele sunt deja vizibile. Autoritățile ruse au introdus măsuri de raționalizare a combustibilului la nivel național, au suspendat exporturile de benzină, kerosen și motorină și analizează inclusiv posibilitatea importului de benzină din India și Kazahstan.