Un pescar care căuta vechituri în Dunăre a dat peste o „comoară” ascunsă sub ape de peste 80 de ani. VIDEO

În loc de fier vechi, bărbatul a scos din apă o mină britanică antinavă neexplodată, cântărind peste 680 de kilograme, rămasă din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, potrivit thecooldown.com .

Mina a fost găsită în apropiere de Virt, la mică distanță de granița cu Ungaria, după ce temperaturile extreme au făcut ca nivelul Dunării să scadă neobișnuit de mult. Retragerea apelor a scos la iveală obiecte care au stat ascunse pe fundul fluviului timp de zeci de ani.

O descoperire uriașă ascunsă sub apele Dunării

Slovacia nu mai avusese până acum de-a face cu dezamorsarea unei mine neexplodate de asemenea dimensiuni și de acest tip, relatează Popular Science.

Arheologii cred că mina ar putea proveni din operațiunile desfășurate de Royal Air Force pe Dunăre între aprilie și octombrie 1944. Misiunile britanicilor aveau ca scop perturbarea transporturilor folosite de Germania nazistă.