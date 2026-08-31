Un pescar care căuta vechituri în Dunăre a dat peste o „comoară” ascunsă sub ape de peste 80 de ani. VIDEO

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Pescar
Shutterstock

Un pescar cu magnet a făcut o descoperire care putea avea consecințe grave pe malul Dunării, în Slovacia. 

autor
Mihaela Ivăncică

În loc de fier vechi, bărbatul a scos din apă o mină britanică antinavă neexplodată, cântărind peste 680 de kilograme, rămasă din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, potrivit thecooldown.com.

Mina a fost găsită în apropiere de Virt, la mică distanță de granița cu Ungaria, după ce temperaturile extreme au făcut ca nivelul Dunării să scadă neobișnuit de mult. Retragerea apelor a scos la iveală obiecte care au stat ascunse pe fundul fluviului timp de zeci de ani.

O descoperire uriașă ascunsă sub apele Dunării

Slovacia nu mai avusese până acum de-a face cu dezamorsarea unei mine neexplodate de asemenea dimensiuni și de acest tip, relatează Popular Science.

Arheologii cred că mina ar putea proveni din operațiunile desfășurate de Royal Air Force pe Dunăre între aprilie și octombrie 1944. Misiunile britanicilor aveau ca scop perturbarea transporturilor folosite de Germania nazistă.

Recomandări Video

Raidurile au avut un impact puternic asupra traficului fluvial. Transporturile de pe Dunăre au scăzut cu aproximativ 60%-70%, iar zeci de nave au fost scufundate.

Operațiunile RAF erau cunoscute sub denumirea de „grădinărit” („gardening”) și au inclus 18 atacuri, în timpul cărora au fost amplasate 1.382 de mine. Blocarea transporturilor de pe fluviu a contribuit la înaintarea forțelor sovietice către vest.

Mina nu este singurul vestigiu al celui de-Al Doilea Război Mondial scos la iveală de nivelul scăzut al Dunării.

În ultimii ani, retragerea apelor a dezvăluit în regiune și alte relicve de război, printre care motociclete naziste și epave în Serbia și Ungaria.

De această dată, însă, descoperirea nu are doar valoare istorică. Obiectul recuperat din Dunăre era încă un pericol real, la peste opt decenii de la încheierea războiului.

Simplu de aplicat. Cum folosim metoda ”sinking funds”, ca să evităm cheltuielile prea mari, care lovesc bugetul familiei

Sursa: The Cool Down

Etichete: pescari, dunare, slovacia,

Articol recomandat de sport.ro
Moscova exultă după lovitura de proporții primită de Polonia
Moscova exultă după lovitura de proporții primită de Polonia
Citește și...
Știri Actuale
Momente spectaculoase la Agigea. Ce au descoperit pescarii în largul mării. Erau cu zecile de mii

Secvențe spectaculoase au fost surprinse în zori, în largul mării, în Agigea. Zeci de mii de meduze erau la suprafața apei și le-au dat de furcă pescarilor care își întindeau plasele pentru captură.

Stiri Diverse
Cum se face adevăratul mujdei de usturoi cremos din Delta Dunării. Secretul pescarilor lipoveni

Mujdeiul de usturoi făcut în Delta Dunării nu este doar usturoi zdrobit cu apă și sare. 
Știri Actuale
VIDEO. Pescarii din Delta Dunării ar fi filmat un avion de luptă care ar fi doborât două drone. Ce spune MApN

A fost o adevărată vânătoare de drone la granița de sud-est a României cu Ucraina, în ultimele 12 ore.

Recomandări
Stiri Politice
Planul secret al PSD: UDMR să facă parte dintr-un Guvern PSD, iar Nicușor Dan să ”influențeze” numirea a doi miniștri

Surse din Partidul Social Democrat au explicat pentru Știrile Pro TV care ar fi planul social-democraților pentru ieșirea din criza guvernamentală și învestirea unui nou prim-ministru, care să-l înlocuiască pe premierul demis, Ilie Bolojan.

Vremea
ANM a anunţat prognoza pentru 31 august - 13 septembrie. Unde urcă temperaturile la 35 de grade şi când apar ploile

Regimul termic va deveni unul normal pentru perioada din calendar la nivelul întregii ţări, în următoarele două săptămâni (31 august - 13 septembrie).

Stiri Sociale
Primul oraș din România care va instala lifturi la blocurile vechi de 4 etaje. Milioane de români, prizonieri în propria casă

Brașovul ar urma să fie primul oraș din România care va instala lifturi la blocurile vechi cu 4 etaje, după ce consiliul local a adoptat ghidul de aplicare a programului ”Lift pentru Viață”. Milioane de români sunt azi ”prizonieri” în propria casă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 31 August 2026

52:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 31 August 2026

01:56:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S11E01

22:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19 | Greutatea corporală și sănătatea inimii: riscuri ascunse

30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

FCSB, semne rele are anul: echipa lui Becali, în fața unui dezastru fără precedent

Sport

Suzuki ia viteză! Hat-trick după hat-trick în Bundesliga