Acordul-cadru este împărţit în nouă loturi, în funcţie de tipul autovehiculelor, scrie Agerpres. La evaluarea ofertelor vor fi avute în vedere: componenta financiară (40%), puterea suplimentară a motorului (20%), perioada suplimentară de garanţie (20%), valoarea consumului de combustibil (10%), valoarea cea mai mică a emisiilor de CO2 (10%).

Durata contractului este de doi ani şi termenul limită pentru primirea ofertelor este 5 octombrie.

Conform caietului de sarcini, achiziţionarea autovehiculelor are drept scop completarea dotării cu mijloace logistice performante, adaptate nevoilor actuale ale poliţiştilor.

Poliția Română vrea mașini ”cu caracteristici dinamice foarte bune”

"Având în vedere dinamica fenomenului infracţional, care intră în competenţele Poliţiei Române, s-a constatat necesitatea înzestrării cu autovehicule ce deţin capabilităţi tehnico-tactice de calitate superioară, adaptate nevoilor actuale ale poliţiştilor din structurile Direcţiei Operaţiuni Speciale. Astfel, Autoritatea Contractantă intenţionează să achiziţioneze autovehicule cu caracteristici dinamice foarte bune, capabile să se deplaseze în siguranţă, atât pe drumurile publice, cât şi pe teren accidentat", se arată în document.