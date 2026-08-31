Ilie Bolojan a fost prezent, luni, la inaugurarea noului Centru chirurgical cardiovascular din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş.

”Marcăm astăzi la Târgu Mureş două aspecte importante pentru medicina din România. În primul rând, recepţia acestui Centru de Chirurgie Cardiovasculară, dar nu în ultimul rând, marcăm şi închiderea programului PNRR pe domeniul de sănătate şi pe celelalte domenii, azi fiind ultima zi a acestui program. Unul din proiectele finanţate din fonduri europene pe care le-a primit România fiind şi acest centru pe care îl veţi folosi dumneavoastră în Târgu Mureş”, a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că a venit la Târgu Mureş în semn de respect pentru şcoala de medicină şi pentru elita medicală din acest oraş.

”Sunt aici în semn de respect pentru ceea ce înseamnă acest oraş, pentru medicina românească şi pentru România. În primul rând, în semn de respect pentru şcoala de medicină de aici, pentru miile de studenţi care au fost pregătiţi de-a lungul anilor şi care tratează pacienţii în toată România şi de care beneficiază miile de oameni cu probleme de sănătate. De asemenea, sunt aici în semn de respect pentru elita medicală din Târgu Mureş, pentru oameni care atunci când ai probleme grave în Transilvania, ştii că poţi să-i apelezi, ştii că poţi să vii aici şi să beneficiezi de servicii medicale de cea mai bună calitate, Târgu Mureşul fiind unul dintre cele mai importante centre medicale de elită din România şi am tot respectul pentru profesioniştii de aici”, a declarat premierul demis.

El a subliniat că proiectul de la Târgu Mureş a ajuns la final printr-un efort deosebit.

”Această investiţie importantă a ajuns la final printr-un efort deosebit şi ştiind ceea ce s-a întâmplat cu alte investiţii din PNRR care n-au putut fi finalizate, deşi poate au început în acelaşi timp, se cuvine să le mulţumesc tuturor celor care, într-o formă sau alta, de la ideea acestui proiect şi până la stadiul în care îl vedem astăzi, au participat, au susţinut şi au ajuns în acest stadiu final. Şi pentru că la un astfel de proiect, inevitabil apar blocaje, întârzieri, complicaţii, cred că e un rezultat de echipă care înseamnă managementul instituţiei, echipele de proiect, constructori, proiectanţi, Ministerul Sănătăţii, autorităţi locale, sprijin din toate părţile. Şi aşa se întâmplă când oamenii lucrează împreună şi reuşesc să finalizeze proiecte”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

De ce s-a ajuns la reducerea bugetului PNRR

El a precizat bugetul PNRR pentru sănătate a pornit de la peste două miliarde de euro, iar prin reduceri succesive s-a ajuns la puţin peste un miliard de euro.

”Este un final de program PNRR, aşa cum spuneam, şi aici trebuie să tragem nişte lecţii pentru noi, nu neapărat pentru zona de sănătate, dar gândiţi-vă că la sănătate am început cu un buget din PNRR de peste două miliarde de euro şi prin reduceri succesive am ajuns la puţin peste un miliard de euro ceea ce înseamnă că banii nu s-au pierdut, dar banii au plecat către alte domenii unde au putut fi consumaţi. Şi asta înseamnă că de la 19 spitale câte am avut s după ce s-a reaşezat PNRR-ul în 2023, am ajuns să fim în situaţia să finalizăm practic opt, ceea ce înseamnă că celelalte au fost transferate pe alte finanţări sau din fondurile europene de coeziune sau din bugetele naţionale. Dar asta înseamnă nişte ani de întârziere, nişte ani în care pacienţi din toată ţara, medici, profesionişti din sănătate nu au condiţii la fel de bune pentru a se trata şi sunt nişte ani pe care i-am pierdut practic”, a mai transmis Ilie Bolojan.

El a precizat că este vorba despre a simplifica proceduri de licitaţie şi de a simplifica proceduri de autorizare.

”Şi aici e vorba de a lua decizii strategice cu rapiditate întotdeauna. Aici este vorba de a simplifica proceduri de licitaţie, de a simplifica proceduri de autorizare, de a avea profesionişti care administrează astfel de proiecte, de a face parteneriate cu autorităţile locale, pentru că peste tot unde s-a făcut asta avem rezultate, iar acolo unde, din păcate, am întârziat aceste proiecte, aşa cum am spus, nu le vedem astăzi, ci le vom vedea din alte resurse în anii următori. Pentru a putea însă închide aceste proiecte a fost nevoie de un efort important în această perioadă. Şi cum de multe ori facem noi şi nu întotdeauna este bine, tragem tare pe ultima sută de metri, şi în această perioadă am reuşit să deblocăm finanţări, să reaşezăm linii de credite, să trecem peste aspectele birocratice”, a mai afirmat Ilie Bolojan.