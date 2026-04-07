Scandal în Australia. Unul dintre cei mai decoraţi soldaţi a fost arestat pentru presupuse crime de război

Poliţia nu a confirmat identitatea suspectului, în vârstă de 47 de ani, dar potrivit media australiene este vorba despre Ben Roberts-Smith, care a primit Crucea Victoria, cea mai înaltă distincţie militară din Australia.

Conform unui comunicat al poliţiei, soldatul a fost arestat marţi pe aeroportul din Sydney şi ulterior în cursul zilei urmează să compară în faţa unui tribunal. El este acuzat de cinci crime de război, comise în aprilie 2009, septembrie 2012 şi octombrie 2012 în provincia afgană Uruzgan (centrul Afganistanului).

''Victimele nu participau la ostilităţi în momentul presupusei lor morţi în Afganistan'', a declarat şefa poliţiei federale australiene, Krissy Barrett. Potrivit acesteia, ”victimele au fost împuşcate de acuzat sau de subordonaţi care au acţionat la orinul său”.

Fost membru al forţelor speciale ale armatei australiene (SASR), Ben Roberts-Smith era considerat unul dintre eroii de război din ţara sa. El a fost decorat cu Crucea Victoria pentru ''curajul său excepţional'' în Afganistan, unde urmărea un comandant taliban de rang înalt, şi a fost primit de fosta regină britanică Elisabeta a II-a.

Reputaţia sa a fost însă afectată în 2018, atunci când o serie de articole de presă l-au asociat pentru prima dată cu uciderea de către soldaţi australieni a unor prizonieri de război afgani neînarmaţi. El a pierdut ulterior procesele de defăimare intentate contra instituţiilor media care îl acuzaseră.