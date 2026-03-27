Iranul, între timp, nu a dat niciun semn că ar fi dispus să cedeze, notează Associated Press.

Pe fondul turbulențelor de pe piețele bursiere și al consecințelor economice ale războiului, care se extind mult dincolo de Orientul Mijlociu, Trump se află sub o presiune tot mai mare pentru a pune capăt controlului exercitat de Iran asupra strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă strategică prin care se transportă, de obicei, o cincime din petrolul mondial.

Statele Unite au oferit Iranului o propunere în 15 puncte pentru un armistițiu care include renunțarea la controlul asupra strâmtorii, dar, în același timp, au trimis mii de soldați suplimentari în regiune — probabil în pregătirea unei încercări militare de a smulge Iranului controlul asupra căii navigabile.

Trump a declarat că, dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea pentru tot traficul până pe 6 aprilie, va ordona distrugerea centralelor energetice iraniene. El a declarat joi că discuțiile privind încetarea conflictului decurg „foarte bine”. Iranul susține că nu este angajat în nicio negociere.

Israelul vizează producția de arme a Iranului și capitala libaneză

Sirene de raid aerian au sunat în Israel, iar armata a transmis că interceptează zilnic rachete iraniene. Ministrul apărării, Israel Katz, a afirmat că Iranul „va plăti un preț greu și din ce în ce mai mare pentru această crimă de război”.

„În ciuda avertismentelor, atacurile continuă”, a spus Katz. „Prin urmare, atacurile asupra Iranului se vor intensifica și se vor extinde către ținte și zone suplimentare care ajută regimul să construiască și să utilizeze arme împotriva cetățenilor israelieni.”

Armata israeliană a mai transmis că atacurile sale de vineri au vizat obiective „din inima Teheranului”, unde se produc rachete balistice și alte arme. Aceasta a precizat că a lovit, de asemenea, lansatoare de rachete și depozite din vestul Iranului.

Fum s-a ridicat deasupra Beirutului după un atac înainte de răsărit, iar Ministerul Sănătății din Liban a raportat ulterior că două persoane au fost ucise.

Iranul lansează rachete și drone asupra vecinilor săi arabi din Golf

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a afirmat că a doborât rachete și drone care vizau capitala, Riad.

Kuweitul a declarat că portul Shuwaikh din orașul Kuweit și portul Mubarak Al Kabeer din nord, care se află în construcție ca parte a inițiativei chineze „Belt and Road”, au suferit „daune materiale” în urma atacurilor. Se pare că este una dintre primele dăți când un proiect afiliat Chinei în statele arabe din Golf a fost atacat în cadrul războiului. China a continuat să achiziționeze țiței iranian.

După cea mai proastă zi de pe Wall Street de la începutul războiului, acțiunile asiatice au scăzut în mare parte vineri, pe fondul îndoielilor crescânde cu privire la șansele de dezescaladare. Prețurile petrolului au crescut din nou, țițeiul Brent, standardul internațional, ajungând la 107 dolari pe baril în tranzacțiile de dimineață, în creștere cu peste 45% de când Israelul și SUA au atacat Iranul pe 28 februarie, declanșând războiul.

SUA promovează o soluție diplomatică, în timp ce trimit mai multe trupe în regiune

Strânsoarea Iranului asupra transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz a sporit îngrijorările privind o criză energetică globală și pare să facă parte dintr-o strategie de a determina SUA să dea înapoi prin destabilizarea economiei mondiale. Un bloc arab din Golf a declarat joi că Iranul percepe taxe de la nave pentru a asigura trecerea în siguranță.

Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a declarat că Washingtonul a transmis Iranului o „listă de acțiuni” în 15 puncte pentru un posibil armistițiu, folosind Pakistanul ca intermediar. Aceasta propune restricționarea programului nuclear al Iranului și redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Iranul a respins oferta SUA și a prezentat propria propunere în cinci puncte, care includea despăgubiri și recunoașterea suveranității sale asupra strâmtorii vitale.

Diplomați din mai multe țări au încercat să organizeze o întâlnire directă între reprezentanții SUA și ai Iranului, posibil în Pakistan.

Ministerul de Externe al Egiptului a afirmat vineri într-un comunicat că ministrul de externe Badr Abdelatty a discutat telefonic cu omologii săi turc și pakistanez, ca parte a „eforturilor intense” de organizare a discuțiilor.