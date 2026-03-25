Potrivit Associated Press, Iranul a prezentat propria propunere de încetare a focului, solicitând despăgubiri de război și suveranitate asupra Strâmtorii Ormuz.

Mai exact, postul de televiziune de limbă engleză al televiziunii de stat iraniene, Press TV, a citat un oficial anonim care a afirmat că Iranul a respins propunerea americană de încetare a focului. Știrea Press TV a fost difuzată după ce Pakistanul a transmis propunerea SUA către Iran.

„Iranul va pune capăt războiului atunci când va decide să o facă și când îi vor fi îndeplinite propriile condiții”, a declarat oficialul, potrivit Press TV.

Oficialul Iranului a adăugat că Teheranul își va continua „loviturile puternice” în tot Orientul Mijlociu.

Press TV, care este controlat de regimul de la Teheran, a prezentat și propriul plan în cinci puncte al oficialului Iranului care a respins propunerea SUA. Acesta includea încetarea uciderii oficialilor săi, măsuri pentru a se asigura că nu se va mai purta niciun alt război împotriva sa, reparații de război, încetarea ostilităților și „exercitarea suveranității Iranului asupra Strâmtorii Hormuz”.

Aceste măsuri, în special reparațiile și menținerea controlului asupra Strâmtorii Hormuz, vor fi probabil inacceptabile pentru Casa Albă, întrucât aprovizionarea cu energie la nivel mondial rămâne afectată de acest război.

Ce au cerut Statele Unite

Washingtonul a cerut Teheranului, în principal, să predea tot uraniul îmbogățit, să demonteze capacitățile nucleare și să lase deschisă strâmtoarea Ormuz.

Oferă la schimb ridicarea sancțiunilor și sprijinul pentru programul nuclear civil. Planul, transmis prin intermediul Pakistanului, prevede și un armistițiu de o lună pentru analizarea cererilor, relatează New York Times și postul israelian Canal 12, citând surse anonime.

Pakistanul a înmânat acest plan de pace Iranului. Doi oficiali guvernamentali, care au vorbit sub condiția anonimatului, au declarat că acest plan abordează chestiuni precum ridicarea sancțiunilor, cooperarea nucleară în scopuri civile, reducerea programului nuclear al Iranului, monitorizarea de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică, limitarea rachetelor și accesul navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Numărul victimelor războiului a ajuns la peste 1.500 de persoane în Iran, peste 1.000 în Liban, 16 în Israel și 13 militari americani, precum și un număr de civili pe uscat și pe mare în regiunea Golfului.

Milioane de oameni din Liban și Iran au plecat din locuințele lor.