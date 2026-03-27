Conflictul în curs din Orientul Mijlociu „vă arată ce se întâmplă când acționați în afara cadrului regulilor și normelor internaționale”, a afirmat el, într-un interviu acordat POLITICO, adăugând că „totul este legat de tot: prețul petrolului de prețul gazului, de prețul alimentelor, de prețul îngrășămintelor, de prețul produselor farmaceutice [etc.]”.

El a continuat criticând abordarea „tranzacțională” a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, în ceea ce privește politica externă, spunând că, în diplomație, interesul reciproc este întotdeauna important. El a adăugat că lumea trebuie să înțeleagă conceptul predominant de interdependență, subliniind că simplul fapt de a trăi într-o lume „cu granițe naționale” este o „iluzie”, potrivit agenției de presă Baha.

Mai mult Donald Trump adoră să încheie înţelegeri, iar unul dintre cei mai apropiaţi confidenţi ai săi din Europa crede că ar putea fi la îndemână un pact ce ar putea ajuta la rezolvarea atât a crizei petroliere din Golf, cât şi a războiului din Ucraina dintr-o singură mişcare. Preşedintele finlandez Alexander Stubb, un partener de golf al preşedintelui american, a spus în urmă cu mai bine de o săptămână că este o „idee foarte bună” să se încerce o negociere cu Trump, pentru ca Europa să-l ajute să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, a scris POLITICO.

Stubb a spus că vede un potenţial real în a-i oferi lui Trump ceea ce doreşte: sprijin militar european pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, ruta crucială de transport al petrolului pe care Iranul a blocat-o efectiv ca răspuns la bombardamentele americane şi israeliene. Condiţia Europei pentru a oferi o astfel de asistenţă? Ca preşedintele SUA să ofere tot ajutorul de care Ucraina are nevoie pentru a ajunge la un acord de pace acceptabil cu Rusia.

Ideea de a negocia cu Trump i-a fost prezentată lui Stubb marţi, în timpul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri la think tank-ul Chatham House din Londra. Liderul finlandez a părut surprins - şi impresionat. „Cred că este o idee foarte bună”, a spus el, adăugând după o pauză: „Nu, cred că este chiar o idee foarte bună”. Stubb a spus că o va analiza mai în detaliu şi va discuta opţiunile cu echipa sa.

Finlanda în sine nu dispune de resurse care să contribuie la securizarea Strâmtorii Ormuz, iar rolul pe care l-ar putea juca forţele europene acolo este încă departe de a fi clar. Însă problema modului în care poate fi sprijinită Ucraina - şi a modului în care Trump poate fi convins să se alăture eforturilor - este una urgentă pentru Europa.

Oficialii - inclusiv Stubb - se tem că, cu cât războiul lui Trump împotriva Iranului continuă mai mult, cu atât ar putea fi mai mult îngreunată lupta Ucrainei împotriva forţelor ruse invadatoare. Creşterea vertiginoasă a preţurilor globale la energie şi decizia Washingtonului de a relaxa sancţiunile asupra industriei petroliere ruse vor spori semnificativ veniturile lui Vladimir Putin din vânzările de combustibili fosili ruşi, scrie News.ro.