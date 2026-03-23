Știre în curs de actualizare.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat luni pe platforma Truth Social că a ordonat amânarea cu cinci zile a atacurilor împotriva infrastructurii energetice și a centralelor electrice iraniene, pe fondul unor „discuții constructive” cu Republica Islamică privind încetarea ostilităților.

„Statele Unite și Iranul au purtat discuții constructive în ultimele două zile cu privire la o soluționare completă și totală a ostilităților noastre din Orientul Mijlociu. Pe baza conținutului și tonului acestor discuții aprofundate, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul săptămânii, am dat instrucțiuni Departamentului Apărării să amâne toate atacurile militare împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile”, a scris el.

Trump amenințase că va ataca centralele electrice iraniene până luni seara dacă Iranul nu va permite redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Săptămâna trecută, Trump a declarat că nu are niciun interes în a căuta un armistițiu cu Iranul, scrie agenția de știri Baha.

De partea cealaltă, Teheranul afirmă că Donald Trump a „dat înapoi” în ceea ce privește atacarea centralelor sale electrice, în urma unui „avertisment ferm” din partea Teheranului, potrivit presei iraniene, citată de Sky News.

Comentariile au fost făcute și de ambasada iraniană din Kabul, care a postat pe rețelele sociale că Trump s-a retras în urma amenințărilor Iranului de a „viza infrastructura energetică a întregii regiuni”.

Agenția de știri iraniană Fars, citând o sursă, a afirmat, de asemenea, că nu a existat nicio comunicare directă cu SUA, nici prin intermediari, după ce Trump a declarat că au avut loc discuții „foarte bune” cu Iranul privind încheierea războiului.