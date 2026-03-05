Depind de salariul partenerilor de viață și tind să accepte, la negru, roluri de bone și menajere. Anul trecut, cu 8% mai multe femei care n-au fost, până acum, angajate cu acte, au depus cereri la agențiile de muncă și pe site-urile de profil.

O doamnă a decis să se retragă din câmpul muncii acum 13 ani, după ce a învins o boală grea.

Femeie: „Eu sunt casnică!”

Reporter: Nu simțiți nevoia?

Femeie: „Nu simt nevoia, doamnă, că eu am gospodărie.”

Reporter: Mare?

Femeie: „Nu mare, așa... păsări, o văcuță, purcei.”

Institutul Național de Statistică arată că, în România, o treime din femeile între 25 și 54 de ani sunt casnice.

​Corespondent PROTV: „Doar 44% dintre femeile din mediul rural au un loc de muncă oficial. Restul sunt implicate în activități casnice și agricole neplătite. Preiau zilnic aproape integral responsabilitățile gospodăriei, dar și îngrijirea copiilor sau a persoanelor vârstnice, fără a avea un venit care să le ofere protecție în situații neprevăzute. Cu tot cu cele din mediul urban, în România sunt 1,4 milioane de femei casnice.”

Potrivit Eurostat, România este pe locul al treilea în Uniunea Europeană, după Italia și Grecia, cu o diferență mare între procentul bărbaților care muncesc și cel al femeilor angajate. Lucrează cu 18% mai puține femei decât bărbați. Asta, în timp ce în Finlanda, Lituania și Estonia, diferențele dintre sexe sunt mai mici de două procente.

Constrânse de nevoia unui venit în plus, câteva mii de casnice au încercat anul trecut să-și găsească un loc de muncă. Cifrele sunt totuși sub estimări, spun specialiștii în resurse umane,

Raluca Dumitra, reprezentantă recrutare: „Există într-adevăr o creștere pe numărul de aplicări depuse de femei în 2025, însă creșterea nu este atât de mare, deși a fost un context economic dificil.”

Pentru bani - dar fără a fi înregistrate- în jur de 700.000 de femei lucrează la negru - bone și menajere, potrivit Inspectoratului de muncă.

Din cetățenii Uniunii Europene între 20 și 64 de ani, muncesc 80% dintre bărbați și 70% dintre femei. Și totuși, în vestul Europei, apar schimbări. O cercetare a King”s Business School din Marea Britanie evidențiază o creștere a fenomenului „trad wife”- soție tradițională.

Autorii au folosit un eșantion de o mie de femei între 18 și 34 de ani. Răspunsurile arată că sunt atrase de ideea de a deveni casnice, pentru a se ocupa de copii și casă.