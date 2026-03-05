„Să facem Iranul măreţ din nou. Mulţumim domnului Preşedinte”, scria pe un poster, care evocă sloganul ”Make America Great Again” (MAGA) al lui Donald Trump.

Una dintre organizatoarele manifestaţiei, Abdolreza Heidari, a declarat AP că Războiul din Iran este „un război pe care oamenii l-au dorit”.

Un student, Mehrbod, care nu şi-a spus numele de familie de teamă faţă de consecinţe asupra celor dragi de acasă, a declarat că bunicii şi prietenii săi se află în Iran.

„N-am putut să iau legătura cu ei prea bine, pentru că nu se pot conecta la Internet”, a declarat el.

„Ultima oară când am vorbit cu ei erau OK. Ei speră să schimbe ceva pentru că regimul este acum în punctul său cel mai slab”, declară el.