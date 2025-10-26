Alți trei angajați ONU, arestați pentru spionaj pentru Israel. Reținerile s-au înmulțit de la începutul războiului din Gaza

Rebelii houthi din Yemen au arestat încă trei angajaţi locali ai ONU, două femei şi un bărbat, acuzându-i de spionaj pentru Israel, a declarat duminică pentru AFP o sursă a serviciilor de securitate houthi.

Alţi şapte angajaţi locali ai ONU au fost deja arestaţi vineri sub aceleaşi acuzaţii.

„Două femei care lucrează pentru Programul Alimentar Mondial au fost luate din casele lor sâmbătă" în Sanaa, capitala Yemenului controlată de rebeli, iar un bărbat yemenit care lucrează, de asemenea, pentru PAM a fost la rândul său arestat, a spus sursa.

„Serviciile de securitate şi informaţii din Sanaa au încă o listă de persoane căutate pentru colaborare cu inamicul israelian şi american", a adăugat ea.

ONU confirmă rețineri multiple și avertizează asupra riscurilor

Săptămâna trecută, 20 de angajaţi ai ONU, inclusiv 15 străini, au fost reţinuţi pentru scurt timp într-o clădire a ONU atacată de rebeli, după care au fost eliberaţi. Doisprezece dintre aceşti 15 străini au părăsit Yemenul pe 22 octombrie.

Organizaţia Naţiunilor Unite a anunţat vineri că rebelii houthi au arestat 55 dintre angajaţii lor din 2021.

Rebelii susţinuţi de Iran, care controlează o mare parte din nordul Yemenului, au vizat ani de zile angajaţi ONU şi lucrători umanitari, acuzându-i de spionaj. Aceste arestări s-au înmulţit de la începutul războiului din Fâşia Gaza.

Insurgenţii yemeniţi au atacat repetat nave în Marea Roşie şi teritoriul israelian de la începutul războiului, pe 7 octombrie 2023, susţinând că acţionează în solidaritate cu palestinienii.

Israelul a răspuns cu numeroase atacuri, inclusiv un atac major în august, care i-au ucis pe premierul houthi şi aproape jumătate din guvernul său.

La începutul lunii octombrie, liderul rebel Abdelmalek al-Houthi a acuzat, fără dovezi, angajaţii ONU că au jucat un rol în atac. Organizaţia a respins aceste acuzaţii.

