Alți trei angajați ONU, arestați pentru spionaj pentru Israel. Reținerile s-au înmulțit de la începutul războiului din Gaza

26-10-2025 | 14:40
Rebelii houthi din Yemen
Rebelii houthi din Yemen au arestat încă trei angajaţi locali ai ONU, două femei şi un bărbat, acuzându-i de spionaj pentru Israel, a declarat duminică pentru AFP o sursă a serviciilor de securitate houthi.

Sabrina Saghin

Alţi şapte angajaţi locali ai ONU au fost deja arestaţi vineri sub aceleaşi acuzaţii.

„Două femei care lucrează pentru Programul Alimentar Mondial au fost luate din casele lor sâmbătă" în Sanaa, capitala Yemenului controlată de rebeli, iar un bărbat yemenit care lucrează, de asemenea, pentru PAM a fost la rândul său arestat, a spus sursa.

„Serviciile de securitate şi informaţii din Sanaa au încă o listă de persoane căutate pentru colaborare cu inamicul israelian şi american", a adăugat ea.

ONU confirmă rețineri multiple și avertizează asupra riscurilor

Săptămâna trecută, 20 de angajaţi ai ONU, inclusiv 15 străini, au fost reţinuţi pentru scurt timp într-o clădire a ONU atacată de rebeli, după care au fost eliberaţi. Doisprezece dintre aceşti 15 străini au părăsit Yemenul pe 22 octombrie.

gaza
ONU: Atacul israelian asupra jurnaliștilor din Liban, soldat cu un mort și șase răniți, este o crimă de război

Organizaţia Naţiunilor Unite a anunţat vineri că rebelii houthi au arestat 55 dintre angajaţii lor din 2021.

Rebelii susţinuţi de Iran, care controlează o mare parte din nordul Yemenului, au vizat ani de zile angajaţi ONU şi lucrători umanitari, acuzându-i de spionaj. Aceste arestări s-au înmulţit de la începutul războiului din Fâşia Gaza.

Insurgenţii yemeniţi au atacat repetat nave în Marea Roşie şi teritoriul israelian de la începutul războiului, pe 7 octombrie 2023, susţinând că acţionează în solidaritate cu palestinienii.

Israelul a răspuns cu numeroase atacuri, inclusiv un atac major în august, care i-au ucis pe premierul houthi şi aproape jumătate din guvernul său.

La începutul lunii octombrie, liderul rebel Abdelmalek al-Houthi a acuzat, fără dovezi, angajaţii ONU că au jucat un rol în atac. Organizaţia a respins aceste acuzaţii.

Sursa: Agerpres

Foametea se adâncește în nordul Gazei, în ciuda armistițiului. Convoaiele ONU nu pot ajunge. „Extrem de dificil"
Stiri externe
Foametea se adâncește în nordul Gazei, în ciuda armistițiului. Convoaiele ONU nu pot ajunge. „Extrem de dificil”

Convoaiele umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se confruntă cu dificultăţi serioase în a ajunge în zonele din nordul Fâşiei Gaza afectate de foamete.

 

ONU: Atacul israelian asupra jurnaliștilor din Liban, soldat cu un mort și șase răniți, este o crimă de război
Stiri externe
ONU: Atacul israelian asupra jurnaliștilor din Liban, soldat cu un mort și șase răniți, este o crimă de război

Atacul israelian care a ucis un jurnalist al agenţiei Reuters şi a rănit alţi şase în ziua de 13 octombrie 2023 în sudul Libanului este o 'crimă de război', a afirmat vineri un raportor al ONU, transmite AFP.

Lipsa fondurilor obligă ONU să reducă cu un sfert forțele de menținere a păcii la nivel global. SUA, principalul datornic
Stiri externe
Lipsa fondurilor obligă ONU să reducă cu un sfert forțele de menținere a păcii la nivel global. SUA, principalul datornic

Naţiunile Unite vor reduce cu un sfert, în următoarele luni, numărul forţelor de menţinere a păcii din nouă operaţiuni din întreaga lume, din cauza lipsei de fonduri, au declarat miercuri înalţi oficiali ai ONU.

Mii de oameni, la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată
Stiri actuale
Mii de oameni, la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată

Este zi de sărbătoare în Capitală. Duminică, în sunetul celui mai mare clopot din lume, a fost sfințită pictura Catedralei Naționale. 

Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO
Stiri actuale
Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport. VIDEO

Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia.

Un bărbat distribuia ziare legionare la sfințirea Catedralei Neamului. Ce a urmat
Stiri actuale
Un bărbat distribuia ziare legionare la sfințirea Catedralei Neamului. Ce a urmat

Jandarmii au depistat, duminică, în jurul orei 10:30, un bărbat în timp ce distribuia cetăţenilor ziare în care apăreau referiri la Mişcarea Legionară.

1 Horoscop saptamanal
Stiri Diverse
Patru zodii care au oportunități financiare în săptămâna 27 octombrie-2 noiembrie 2025
2 neti sandu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 26 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste
Stiri Diverse
Focul lui Sumedru – tradiția care luminează nopțile de toamnă în satele românești. Gestul care astăzi îți va aduce noroc
