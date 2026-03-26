Mama și-a protejat copilul cu propriul corp, spun anchetatorii.

Impactul s-ar fi petrecut din cauza unei depășiri neregulamentare. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție.

Accidentul s-a petrecut pe o șosea dintre Piatra Neamț și Roman. Martorii spun că șoferul unei mașini, în vârstă de 38 de ani, a intrat în depășire într-o curbă și s-a ciocnit frontal cu un autoturism care venea din sensul opus.

Martor: „Am înțeles că cineva venea cu viteză dinspre Piatra spre Roman, a intrat în depășire pe linie continuă și s-a izbit frontal.”

În urma impactului, una dintre mașini a fost cuprinsă de flăcări, iar cealaltă s-a răsturnat pe plafon. Salvatorii au activat planul roșu de intervenție. Șapte persoane se aflau în cele două mașini implicate în accident.

Bebeluș în stare gravă

Și-au pierdut viața șoferul care ar fi încercat depășirea periculoasă și iubita lui. Femeia a murit încercând să-și protejeze bebelușul. Trupul ei a fost găsit aplecat peste cel mic. Copilul a fost scos în viață de pompieri din caroseria distrusă de foc și este în stare gravă. A ajuns la Spitalul Judeţean Bacău cu politraumatism sever, arsuri de gradele II, III şi IV şi traumatism craniocerebral cu contuzii hemoragice, fiind stabilizat de către medici. Ulterior, a fost transferat la Bucureşti.

În accident au murit și doi tineri din celălalt autoturism - conducătorul auto, de 20 de ani, și un pasager. În final, trei victime au fost transportate la spital: bebelușul, o femeie de 68 de ani și o adolescentă de 17 ani, pasageră într-unul dintre vehicule.

Dr. Maria Tălmăcel, Compartiment Primire Urgențe Roman: „Sugar de 5 luni, cu stare generală gravă, politraumă cu arsuri de gradul 1, 2 și 3 pe aproximativ 35% din suprafața corporală. Pacientă de 68 de ani - politraumă, traumatism craniofacial, contuzie toracică, fractură membre superioare. Pacientă de 17 ani - cu TCF și fractură de antebraț.”

Șoferul nevinovat a murit de ziua lui

Șoferul nevinovat, spun polițiștii, a murit de ziua lui de naștere. Iar celălalt și-ar fi sărbătorit astăzi aniversarea. Tatăl unuia dintre ei a ajuns la locul accidentului și, copleșit de emoții, a suferit un atac de panică. Polițiștii au început o anchetă.

Maria Andreea Atomei, purtător de cuvânt, IPJ Neamț: „În timp ce un bărbat de 38 de ani din Trifești conducea un autoturism, pe un sector de drum în curbă la dreapta s-ar fi angajat în depășirea unui alt autoturism, ar fi încălcat marcajul longitudinal continuu și ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 20 de ani.”

Rezultatele necropsiei vor arăta dacă șoferii au consumat sau nu alcool.