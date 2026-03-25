În tot acest timp, Donald Trump se declară din nou victorios în acest război. Însă, oficialii iranieni au luat în derâdere planul de pace al americanilor.

Iranul și Israelul au continuat în noaptea de marți spre miercuri schimbul de atacuri aeriene. Cel puțin zece persoane au fost rănite la Tel Aviv, iar riposta armatei israeliene a făcut prăpăd în unele zone din capitala Teheran. În America, Donald Trump susține că Iranul nu mai are resurse.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu-mi place să spun asta, dar am câștigat deja. Acest război a fost câștigat. Doar știrile false ce mai vor să mențină în viață acest război. Nu mai au flota militară, nu au forțe aeriene, nu mai au nimic. Avioanele noastre zboară deasupra Teheranului și peste tot peste țara lor, iar ei nu pot face nimic în privința asta. De exemplu, dacă vreau să distrug acea centrală electrică, acea centrală electrică foarte mare și puternică, iranienii nu pot face nimic în privința asta. E ca și cum mi-ar spune: vino și ia-o, asta e tot ce pot face. Liderii lor nu mai sunt. Nimeni nu știe cu cine să vorbească. Dar noi vorbim cu oamenii potriviți, iar ei își doresc atât de mult ajungem la o înțelegere. Nu aveți idee cât de mult își doresc să facă o înțelegere”.

În replică, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene i-a transmis un răspuns dur lui Trump.

Locotenent-colonelul Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene: „Puterea strategică despre care vorbeai înainte s-a transformat într-un eșec strategic. Țara care pretinde că este o superputere globală ar fi ieșit deja din această încurcătură... dacă ar fi putut. Nu mai masca această înfrângere cu un acord. Epoca promisiunilor tale de deșarte a luat sfârșit”.

Potrivit presei americane, administrația Trump a trimis, marți, Iranului un plan în 15 puncte menit să pună capăt războiului.

Televiziunile din Israel au transmis că acest în acest document, Iranului i se cere, printre altele, desfiinţarea programului nuclear, limitarea programului balistic, oprirea sprijinului acordat grupurilor proxy, precum Hezbollah din Liban, şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

În schimb, Iranul ar beneficia de ridicarea sancțiunilor impuse de comunitatea internațională.

Locotenent-colonelul Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al armatei iraniene: „Răspunsul nostru a fost aceleași din prima zi și așa va rămâne: oamenii ca noi nu se vor împăca niciodată cu oamenii ca voi. Nici acum, nici vreodată”.

Jon Gambrell, corespondent Associated Press: „Iranul insistă că își va continua atacurile deocamdată. De altfel, am văzut în această dimineață cum drone și rachete au fost lansate spre ținte din Arabia Saudită, Kuweit și Bahrain. Rămâne neclar dacă planul (de 15 puncte) este doar o altă tactică de presiune a administrației Trump, având în vedere că a fost activate deja trupe (terestre) din Divizia 82 Aeropurtată. Această divizie ar fi esențială în lansarea de atacuri asupra aerodromurilor sau potențial asupra insulelor din Golful Persic. De altfel, au apărut discuții despre posibilitatea ca Statele Unite să cucerească insula Kharg, principalul terminal petrolier al Iranului în Golful Persic”.

Potrivit Reuters, Pentagonul ar urma să trimită o mie de militari în Orientul Mijlociu în următoarele zile.