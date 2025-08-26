Iranul neagă implicarea în atacurile din Australia. Teheranul avertizează cu măsuri de retorsiune

26-08-2025 | 13:41
Esmaeil Baqaei
Iranul a respins marţi acuzaţiile Australiei conform cărora ar fi fost implicat în incendiile criminale antisemite de la Sydney şi Melbourne, şi a avertizat că va lua contramăsuri la expulzarea ambasadorului său de la Canberra, anunţată luni.

Sabrina Saghin

Acuzaţia care a fost adusă este respinsă categoric", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmaeil Baqaei, în timpul unui briefing săptămânal, adăugând că „orice măsură nepotrivită şi nejustificată la nivel diplomatic va genera o reacţie de retorsiune".

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a afirmat luni că Iranul este la originea incendierii unei cafenele coşer de lângă Sydney, în octombrie 2024, şi a sinagogii Addas Israel din Melbourne, în decembrie 2024, două atacuri care nu s-au soldat cu victime omeneşti.

Autorităţile australiene l-au declarat „persona non grata" pe ambasadorul iranian Ahmad Sadeghi şi i-au dat acestuia, precum şi altor trei diplomaţi iranieni, şapte zile pentru a părăsi ţara. De asemenea, Canberra a suspendat activităţile ambasadei australiene de la Teheran şi şi-a rechemat ambasadorul.

„Se pare că această măsură a fost luată pentru a compensa criticile limitate pe care partea australiană le-a adresat regimului sionist" (Israelul), a afirmat Baqaei.

Canberra a criticat săptămâna trecută „dezlănţuirea" criticilor prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care l-a acuzat pe Albanese că „a trădat Israelul" când şi-a făcut publică intenţia de a recunoaşte un stat palestinian la ONU în septembrie.

Sursa: Agerpres

26-08-2025 13:41

Cel puțin 17 copii au murit în accidentul din Iran. În total, peste 76 de persoane și-au pierdut viața, carbonizate
Cel puțin 17 copii au murit în accidentul din Iran. În total, peste 76 de persoane și-au pierdut viața, carbonizate

Un autobuz care transporta afgani deportaţi recent din Iran a intrat într-o coliziune şi a luat foc marţi, zeci de bărbaţi, femei şi copii pierzându-şi viaţa, relatează CNN.

76 de persoane au murit într-un accident de autocar, în Afganistan. Printre victime se numără 19 copii. FOTO & VIDEO
76 de persoane au murit într-un accident de autocar, în Afganistan. Printre victime se numără 19 copii. FOTO & VIDEO

Peste 70 de persoane au murit marţi seara în Herat din vestul Afganistanului, în urma coliziunii între un autocar care transporta migranţi reveniţi din Iran, un camion şi o motocicletă, relatează AFP.  

Hezbollah respinge decizia guvernului libanez de a se dezarma: „Nu va exista”
Hezbollah respinge decizia guvernului libanez de a se dezarma: „Nu va exista”

Mişcarea Hezbollah din Liban, susţinută de Iran, a afirmat miercuri că guvernul de la Beirut a comis un „păcat grav” prin decizia de a o dezarma până la sfârşitul anului şi că va considera această decizie „inexistentă”, relatează AFP.

Primul discurs al lui Nicușor Dan în fața diplomaților: „România nu are o strategie adevărată pentru românii din diaspora”
Primul discurs al lui Nicușor Dan în fața diplomaților: „România nu are o strategie adevărată pentru românii din diaspora”

Președintele Nicușor Dan i-a primit, marți, la Palatul Cotroceni, pe șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și pe directorii institutelor culturale românești acreditați în străinătate, în contextul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Fake news: Nu, vicepreședintele SUA JD Vance nu a spus că
Fake news: Nu, vicepreședintele SUA JD Vance nu a spus că "România este o colonie franceză”

O postare pe rețelele sociale publicată de europarlamentara ”de extremă dreapta” Diana Șoșoacă sugerează că vicepreședintele SUA, JD Vance, ar fi îndemnat românii să „se elibereze de dominația franceză printr-o revoluție”, anunță Euronews.

Un parchet din București blochează dosarele pe termen nedeterminat. Protest față de reforma pensiilor speciale
Un parchet din București blochează dosarele pe termen nedeterminat. Protest față de reforma pensiilor speciale

Procurorii din București vor bloca majoritatea dosarelor în lucru, ca formă de protest la proiectul de lege al modificării pensiilor de serviciu. Parchetul Tribunalului București a anunțat suspendarea activității, cu excepția cauzelor penale urgente.

