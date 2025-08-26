Iranul neagă implicarea în atacurile din Australia. Teheranul avertizează cu măsuri de retorsiune

Iranul a respins marţi acuzaţiile Australiei conform cărora ar fi fost implicat în incendiile criminale antisemite de la Sydney şi Melbourne, şi a avertizat că va lua contramăsuri la expulzarea ambasadorului său de la Canberra, anunţată luni.

„Acuzaţia care a fost adusă este respinsă categoric", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmaeil Baqaei, în timpul unui briefing săptămânal, adăugând că „orice măsură nepotrivită şi nejustificată la nivel diplomatic va genera o reacţie de retorsiune".

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a afirmat luni că Iranul este la originea incendierii unei cafenele coşer de lângă Sydney, în octombrie 2024, şi a sinagogii Addas Israel din Melbourne, în decembrie 2024, două atacuri care nu s-au soldat cu victime omeneşti.

Autorităţile australiene l-au declarat „persona non grata" pe ambasadorul iranian Ahmad Sadeghi şi i-au dat acestuia, precum şi altor trei diplomaţi iranieni, şapte zile pentru a părăsi ţara. De asemenea, Canberra a suspendat activităţile ambasadei australiene de la Teheran şi şi-a rechemat ambasadorul.

„Se pare că această măsură a fost luată pentru a compensa criticile limitate pe care partea australiană le-a adresat regimului sionist" (Israelul), a afirmat Baqaei.

Canberra a criticat săptămâna trecută „dezlănţuirea" criticilor prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care l-a acuzat pe Albanese că „a trădat Israelul" când şi-a făcut publică intenţia de a recunoaşte un stat palestinian la ONU în septembrie.

