Precizarea vine după ce preşedintele american Donald Trump a transmis cu puţin timp înainte, într-o postare pe reţelele sociale, că amână atacurile cu care ameninţase centralele electrice iraniene, în urma unor discuţii „foarte bune şi productive” cu Iranul, care vor continua, relatează Reuters, potrivit News.ro.

Agenția Fars susţine că Trump a renunţat la atacarea centralelor electrice iraniene după ce Iranul a avertizat că va ataca centralele electrice din Asia de Vest ca răspuns.

Donald Trump a afirmat că, în ultimele două zile, Statele Unite și Iranul au purtat „discuții foarte bune și productive privind o soluționare completă și definitivă a ostilităților dintre noi în Orientul Mijlociu”, ceea ce l-a determinat să amâne cu cinci zile toate atacurile americane asupra infrastructurii energetice a Iranului.

Anterior, Consiliul Național de Apărare al Iranului a transmis că orice încercare de a ataca coastele sau insulele iraniene va duce la „minarea tuturor liniilor de comunicații din Golful Persic”, în contextul în care termenul limită impus de președintele american Donald Trump pentru ca Iranul să redeschidă Strâmtoarea Hormuz expiră astăzi, 23 martie - notează Al Jazeera.

Ministerul de Externe al Iranului sugerează că Trump încearcă să câștige timp și să reducă prețurile la energie

Agenția de știri semi-oficială iraniană Mehr a publicat o declarație a Ministerului de Externe al Iranului, în care se afirmă că nu există niciun dialog între Teheran și Washington, mai arată Al Jazeera.

Comunicatul precizează că anunțul lui Trump vizează reducerea prețurilor la energie și câștigarea de timp pentru a-și pune în aplicare planurile militare.

Aceasta adaugă că există „inițiative” din partea țărilor din regiune pentru a reduce tensiunile, dar că preocupările acestora ar trebui adresate Washingtonului, „părții care a declanșat acest război”.