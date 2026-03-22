„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a scris preşedintele american într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

Armata iraniană a anunţat duminică că va viza infrastructurile energetice şi staţiile de desalinizare din regiune în cazul în care Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţările de a distruge centralele termice iraniene.

„Dacă infrastructura petrolieră şi energetică a Iranului este atacată de inamic, toate infrastructurile energetice, de tehnologie informaţională şi de desalinizare a apei aparţinând Statelor Unite şi regimului din regiune vor fi vizate”, a declarat purtătorul de cuvânt al comandamentului operaţional al armatei, Khatam al-Anbiya, într-un comunicat publicat de agenţia Fars.

El nu a precizat la ce „regim” se referea.

Anterior, Trump a declarat, într-o postare pe reţeaua sa de socializare, că Statele Unite iau în considerare „reducerea treptată” a eforturilor militare din Orientul Mijlociu.

„Ne apropiem foarte mult de îndeplinirea obiectivelor noastre, în timp ce luăm în considerare reducerea treptată a marilor noastre eforturi militare din Orientul Mijlociu în ceea ce priveşte regimul terorist al Iranului”, a scris preşedintele pe Truth Social, enumerând o listă de obiective care includ slăbirea capacităţii rachetelor iraniene şi eliminarea forţelor aeriene şi navale ale acestei ţări.

„Strâmtoarea Ormuz va trebui să fie păzită şi supravegheată, după cum este necesar, de alte naţiuni care o utilizează — Statele Unite nu o fac! Dacă ni se va cere, vom ajuta aceste ţări în eforturile lor privind Ormuz, dar acest lucru nu ar trebui să mai fie necesar odată ce ameninţarea Iranului va fi eradicată. Important este că va fi o operaţiune militară uşoară pentru ele”, a adăugat el.

În timp ce preşedintele părăsea Casa Albă vineri după-amiază, el a declarat reporterilor că crede că SUA au „câştigat” războiul cu Iranul.

Însă mii de puşcaşi marini şi marinari americani se îndreaptă spre Orientul Mijlociu, întrucât războiul cu Iranul este pe cale să intre în a patra săptămână, au declarat oficiali americani pentru CNN.