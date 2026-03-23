Comunicatul Gărzii Revoluţionare reprezintă cea mai recentă încercare a Teheranului de a-şi justifica atacurile asupra ţărilor arabe din Golf.

„Ceea ce am făcut a fost să anunţăm decizia noastră conform căreia, în cazul în care centralele electrice vor fi atacate, Iranul va riposta vizând centralele electrice ale regimului de ocupaţie şi centralele electrice ale ţărilor din regiune care furnizează energie electrică bazelor americane, precum şi infrastructurile economice, industriale şi energetice în care americanii deţin participaţii”, se arată în comunicat, care se referă la Israel ca la un „regim de ocupaţie”.

Comunicatul adaugă: „Nu vă îndoiţi că vom face acest lucru”.

Trump a avertizat duminică dimineaţa că Statele Unite vor ataca centralele electrice iraniene în 48 de ore dacă strâmtoarea rămâne efectiv închisă din cauza atacurilor iraniene asupra navelor.

Mai mult, Iranul va închide complet Strâmtoarea Ormuz dacă preşedintele american Donald Trump îşi pune în aplicare ameninţările de a lovi instalaţiile energetice iraniene, au transmis duminică Gardienii Revoluţiei, într-un comunicat, transmite Reuters.

Ameninţarea vine după ce Trump a declarat sâmbătă că ar putea ”şterge de pe hartă” centralele electrice ale Iranului dacă Teheranul nu redeschide complet Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore.

Declaraţia sugerează o posibilă escaladare majoră a conflictului, la doar o zi după ce liderul de la Casa Albă vorbise despre posibilitatea ”reducerii intensităţii” războiului, aflat acum în a patra săptămână.

În comunicatul de duminică, Gardienii Revoluţiei au avertizat, de asemenea, că firmele cu capital american vor fi „complet distruse” dacă Washingtonul atacă infrastructura energetică iraniană.

Totodată, Teheranul a transmis că instalaţiile energetice din ţările care găzduiesc baze militare americane vor deveni ”ţinte legitime” în cazul unui astfel de atac.