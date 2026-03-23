În replică, Teheranul a amenințat cu o escaladare a conflictului. Între timp, administrația Trump se ferește să spună clar care sunt obiectivele sale - o atitudine care atrage tot mai multe critici în Statele Unite.

„Iranul va fi decimat”, sunt exact cuvintele pe care i le-a spus președintele american Donald Trump unui reporter de la postul israelian de televiziune Canal 13. Liderul de la Casa Albă nu a vrut să dezvăluie ce se va întâmpla după ce expiră ultimatumul dat Iranului ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz, însă a precizat că va fi ceva deosebit. Ambasadorul american la Națiunile Unite a venit însă cu detalii, într-un interviu pentru Fox News.

Mike Waltz, ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite: „Așa cum a anunțat președintele, va începe prin a ataca și distruge una dintre cele mai mari centrale electrice din Iran. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, pe care noi, împreună cu multe țări europene, l-am declarat organizație teroristă, controlează o mare parte a economiei Iranului, controlează infrastructura critică și continuă să susțină ce a mai rămas din efortul de război, prin acest control asupra infrastructurilor critice”.

Iranul a reacționat rapid și amenință cu o ripostă pe măsură.

Locotenent-colonelul Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al comandamentului Khatam al-Anbiya din Iran: „Strâmtoarea Ormuz va fi complet închisă și va rămâne închisă până când centralele noastre electrice avariate vor fi restaurate. Toate centralele electrice - precum și infrastructura energetică și cea de tehnologia informației și comunicațiilor a regimului sionist - vor fi vizate pe scară largă. Toate companiile similare din regiune care au acționari americani vor fi complet distruse”.

Iranienii au venit și cu un mesaj direct pentru Donald Trump.

Locotenent-colonelul Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al comandamentului Khatam al-Anbiya din Iran: „Hei, Trump, ești concediat! Ești familiarizat cu această expresie. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”.

Pe de altă parte, oficialii din administrația Trump nu par dornici să ofere detalii despre planurile președintelui în legătură cu Iranul.

Reporter: Este președintele pe cale să reducă intensitatea acestui război sau să-l escaladeze?

Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei: Din nou, cele două nu se exclud reciproc. Uneori trebuie să escaladezi pentru a dezescalada.

Reporter: Ar putea trupele americane să ajungă pe insula Kharg pentru a o securiza?

Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei: Din nou, așa cum am spus, toate opțiunile sunt pe masă.

În urmă cu câteva zile, Pentagonul a cerut o suplimentare a bugetului cu 200 de miliarde de dolari, din cauza războiului din Iran. Nota de plată a provocat nemulțumiri în Congres.

Chris Murphy, senator democrat Connecticut: „Sunt categoric împotriva oricăror solicitări de finanțare. În fiecare zi, acest război are din ce în ce mai puțin sens. Practic, băgăm bani în buzunarele națiunilor cu care ne confruntăm în acest moment. Nu am mai văzut un asemenea nivel de incompetență în a duce un război în toată istoria acestei țări”.

Nici cetățenii americani nu sunt convinși că aventura din Iran e justificată.

Margaret Brennan, realizatoare CBS News: „Majoritatea americanilor nu consideră că acest război a fost necesar. 66% dintre americani cred că un conflict cu Iranul putea fi ocolit. 60% dezaprobă acțiunile militare ale SUA împotriva Iranului. 57% dintre americani cred că acest conflict merge foarte sau destul de prost”.

Iar declarațiile lui Trump împotriva Alianței Nord-Atlantice au atras critici inclusiv din tabăra republicană din Congres.

Thom Tillis, senator republican North Carolina: „Președintele Statelor Unite nu se poate retrage din NATO. Astea fiind spuse, președintele poate afecta grav funcționarea Alianței, o poate face practic nefuncțională dacă își dorește. Dar l-aș încuraja cu tărie să îi întrebe pe primii 100 de generali din Pentagon dacă consideră că este o idee bună să rupă această relație. Vieți americane au fost salvate de alianța NATO și vieți americane vor fi pierdute în număr mare fără ea”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța este pregătită să se implice pentru reluarea traficului naval prin Strâmtoarea Ormuz. În același timp, a exprimat îndoieli privind capacitatea Iranului de a lansa atacuri cu rachete asupra unor orașe din Europa.

Reporter: Israelul afirmă că acestea au fost rachete balistice intercontinentale capabile să lovească Berlinul, Parisul și Roma. NATO împărtășește această evaluare israeliană?

Mark Rutte, secretarul-general al NATO: Nu putem confirma acest lucru în acest moment, așa că analizăm situația. (...) Ceea ce știm cu siguranță este că ei (iranienii) sunt foarte aproape de a avea această capacitate. În ceea ce privește cazul bazei britanice Diego Garcia, încă evaluăm, dar dacă se confirmă, înseamnă că au deja această capacitate.

Cât despre durata războiului din Orientul Mijlociu, nimeni nu se aventurează să facă previziuni. Analiștii spun însă că totul depinde de președintele american. Fără sprijinul lui și al Statelor Unite, Israelul ar fi nevoit să oprească, de asemenea, atacurile.