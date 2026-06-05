Poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Cluj-Napoca au dispus reţinerea unui bărbat de 40 de ani pentru ameninţare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

”În fapt, la data de 4 iunie a.c., în jurul orei 08.40, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Cluj-Napoca au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în incinta unei societăţi comerciale situate pe strada Fabricii din municipiul Cluj-Napoca, un bărbat ar fi ameninţat o angajată folosind o armă. Poliţiştii au intervenit de îndată după sesizarea primită prin apel 112, iar la faţa locului au depistat bărbatul de 40 de ani, din Cluj-Napoca, care fusese reţinut de agenţii de pază în urma activării butonului de panică, şi au găsit asupra acestuia arma în cauză, respectiv un pistol cu foc de alarmă, armă neletală încadrată în categoria supusă autorizării”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

În urma cercetărilor s-a stabilit că bărbatul ar fi ameninţat o femeie aflată în incinta societăţii comerciale, prin manipularea şi armarea pistolului în prezenţa acesteia, cu scopul de a o intimida. Totodată, prin afişarea ostentativă a armei într-un loc public şi în prezenţa mai multor persoane, acesta ar fi provocat o stare de temere şi insecuritate, tulburând ordinea şi liniştea publică.

Ca urmare, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, acesta fiind dus într-un Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă.

Vineri, el a fost prezentat în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, care a dispus faţă de acesta măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, pentru ameninţare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.