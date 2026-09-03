Yisrael Katz a ameninţat că Israelul va trimite Iranul „înapoi în epoca de piatră” în cazul unui atac contra teritoriului israelian, relatează AFP, Reuters şi dpa, preluate de Agerpres.

În cadrul campaniei sale împotriva Iranului, Washingtonul vrea să „sufoce” economia iraniană şi a anunţat noi sancţiuni care îi vizează şi pe partenerii comerciali ai Teheranului.

Israel amenință Iranul cu represalii

Evocând „presiunea economică puternică” suportată de Iran, demnitarul israelian a spus că vede „semne” potrivit cărora Teheranul ar putea fi nevoit să ia „măsuri disperate”. El nu a detaliat măsurile respective în discursul rostit în timpul unei ceremonii pentru angajaţii Ministerului Apărării israelian.

La finalul lunii februarie, Israelul şi SUA au lansat atacuri aeriene contra Iranului.

„Regimul ayatollahilor din Iran ştie foarte bine de ce el nu atacă Israelul, după ce am lovit puternic acest regim, i-am distrus programul nuclear, l-am eliminat pe (ghidul suprem Ali) Khamenei şi am avariat grav capacităţile strategice iraniene.”, a spus joi Katz.

Katz avertizează asupra unui atac

„Un atac iranian contra Israelului ne-ar elibera de orice constrângere existentă. Vom lovi ansamblul infrastructurilor naţionale militare şi civile ale Iranului - inclusiv infrastructura energetică - şi vom retrimite Iranul în epoca de piatră.”, a subliniat ministrul apărării israelian.

Miercuri, el a spus că Israelul se pregăteşte pentru posibilitatea unui atac iranian în timpul apropiatelor sărbători evreieşti. Iranului „îi place să atace în timpul sărbătorilor.”, a afirmat Yisrael Katz, citat de website-ul de ştiri ynet.

Anul Nou evreiesc, Rosh Hashanah, începe în seara zilei de 11 septembrie, iar Yom Kippur, ziua cea mai sfântă din calendarul evreiesc, începe pe 20 septembrie seara.