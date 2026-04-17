Grindeanu a mai declarat că pentru realizarea unei majorităţi se face o coaliţie care să includă ori PSD, ori AUR, dar şi că social-democraţii nu vor vota guverne minoritare.

”Îmi doresc să rămână o coaliţie pro-europeană. Am spus în nenumărate rânduri că PSD nu-şi doreşte, şi am şi dovedit acest lucru, să facă o majoritate cu partide anti-europene şi nu vom vota niciodată guverne minoritare. Dacă soluţia care se va degaja va fi una care să îndeplinească cerinţele PSD, care vor rezulta după consultarea de luni şi care vor duce inclusiv la o soluţie de acest tip, evident, PSD este pregătit să preia guvernarea. Evident. Prima poziţie”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri, într-o conferinţă de presă la Sighetu Marmaţiei.

El a precizat că nimeni nu poate face majoritate fără PSD sau fără AUR.

”PSD-ul are în acest moment în Parlament o pondere cu tot cu redistribuiri cred că suntem undeva la 27-28%. Cât e USR-ul plus PNL-ul la un loc. Mă refer la numărul de parlamentari. Aproximativ la fel. Până la majoritate, mai e ceva. Nu poate nimeni să facă majoritate în acest moment fără PSD şi fără AUR. Ori face o majoritate care se includă PSD-ul, ori face o majoritate care să includă AUR. Altcumva pe calcule aritmetice, nu îţi iese o majoritate în Parlament. Poate exista o majoritate şi fără PSD. Noi nu vom fi parte dintr-o majoritate de acel tip. Dar ceilalţi poate îşi doresc Am spus mai devreme că nu impun calea şi noi nu impunem calea altor partide”, a mai afirmat liderul PSD.

El a subliniat că PSD este dispus să pună capăt rapid unei crize politice dacă luni se va vota retragerea de la guvernare.

”Noi suntem dispuşi rapid, după decizia de luni, dacă va fi una de tipul retragerii de la guvernare, să participăm activ la rezolvarea rapidă asemenea a unei crize politice, dar ţinând cont de ceea vom avea noi ca şi cerinţe. Şi dacă acele lucruri vor fi îndeplinite, atunci da, evident, ne dorim cât mai repede închiderea unei crize politice. Dar nu e generată criza economică de acţiunea PSD. Nu are nicio legătură una cu alta. Am intrat în această pantă descendentă de luni bune”, a transmis Sorin Grindeanu.