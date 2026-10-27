Autorităţile iordaniene au promis că vor reacţiona cu fermitate la acest atac fără precedent împotriva creştinilor din regat. El a survenit vineri, într-o biserică ortodoxă greacă, unde bărbaţi înarmaţi au deschis focul în timpul unor funeralii, omorând nouă persoane, apoi reuşind să fugă, scrie Agerpres.

După ce luni, dimineaţa devreme, anunţaseră arestarea celor trei atacatori, autorităţile au comunicat în cursul serii că au întreprins lovituri aeriene în sudul Siriei, care „au distrus mai multe poziţii teroriste” şi au ucis sau rănit „numeroşi membri” ai acestor organizaţii ce au legătură cu autorii atacului, potrivit armatei iordaniene.

De partea siriană, autorităţile sanitare din provincia Daraa (sud-vest) au anunţat că există „şase martiri, printre care trei copii şi o femeie”.

„Nu a fost înregistrată nicio cooperare militară în ce priveşte operaţiunea militară”, a transmis guvernul sirian, într-un comunicat difuzat de agenţia SANA.

„Din cauza condiţiilor actuale”, autoritatea siriană a frontierelor şi vămilor a anunţat închiderea principalului post de frontieră cu Iordania, cunoscut sub numele de Nassib de partea siriană şi de Jaber de partea iordaniană, şi a suspendat „orice trafic de pasageri şi comercial în cele două sensuri”.

Atacul din biserica Sfântul Gheorghe, din satul Hammud (sud), guvernoratul Karak, a fost denunţat ferm de autorităţile din Iordania, unde creştinii formează circa 3% din populaţia de 11 milioane de locuitori, în majoritate sunniţi.

„Această ţară trebuie să rămână o oază de securitate şi de stabilitate”, a subliniat directorul Securităţii publice, Abdallah Maaytah, după anunţul privind arestarea a trei suspecţi luni dimineaţă.

Monarhul iordanian: „Teroriștii nu vor scăpa de justiție”

Trei bărbaţi - doi fraţi şi cumnatul lor -, calificaţi drept „terorişti”, au fost arestaţi într-o casă abandonată din guvernoratul Karak, unde se ascunseseră.

„Toţi aderă la ideologia takfiristă (islamism extremist)”, a declarat Abdallah Maaytah, într-o conferinţă de presă.

Cei trei au fost răniţi în schimburi de focuri cu forţele de ordine şi au fost ulterior spitalizaţi.

În locuinţa lor au fost găsite arme şi o cantitate importantă de muniţii, a precizat Maayatah.

Potrivit ministrului de interne Mazen Al-Faraya, „nimic nu indică spre faptul că ar fi avut contacte cu exteriorul sau ar fi colaborat cu părţi străine”.

Regele Abdallah al II-lea a denunţat vineri un „atac terorist” şi a promis că autorii vor suferi pedepsele „cele mai severe”.

„Am promis că teroriştii nu vor scăpa justiţiei şi că niciun apărător al ideologiilor obscurantiste care îi divizează pe iordanieni nu va fi tolerat”, a scris monarhul într-un nou mesaj pe X.

În Iordania, crima este pasibilă de pedeapsa capitală prin spânzurare.