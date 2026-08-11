Investiția este estimată la aproximativ 200 de milioane de euro și va fi finanțată prin Programul NATO de Investiții în Securitate (NSIP). Stoyanov a avut o întâlnire cu guvernatorul regiunii Iambol, Georgi Chalakov, primarul municipiului Iambol, Valentin Revanski, și primarul municipiului Tundzha, Stancho Stavrev, potrivit btvnovinite.bg.

„Este un proiect care se află în pregătire de mai mulți ani și care a fost aprobat de Adunarea Națională în luna ianuarie a acestui an. În această etapă urmează să înceapă proiectarea. Aceasta ne va permite ca, în cel mult un an, să avem informații mult mai precise despre parametrii proiectului”, a declarat Dimitar Stoyanov.

Lucrările de proiectare încep în acest an

Ministrul a subliniat că este important ca primarii și comunitatea locală să fie informați încă de la început, nu după ce deciziile au fost deja luate.

„Vom menține un dialog permanent cu cele două municipalități și cu oamenii din regiune”, a precizat ministrul Apărării.

Potrivit acestuia, temerile trebuie înlăturate prin prezentarea de informații și fapte.

Ministrul Apărării a comentat și situația de la baza aeriană Bezmer, unde sunt staționate două aeronave americane de realimentare în aer.

„Situația de la baza aeriană Bezmer este calmă. Nu au fost înregistrate încălcări sau incidente, iar zborurile se desfășoară în cadrul unor activități de instruire în direcția nord și nord-vest. Nu există motive de îngrijorare pentru oamenii din zonă”, a declarat ministrul.